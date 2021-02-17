Это партнерский материал совместно с молодежной организацией «IDEA Центральная Азия».
Негативный вклад в экологию начинается с маленьких привычек — лишнего пакета из магазина или поездки на такси вместо троллейбуса. Поездка на такси делает вклад в густой смог над Бишкеком, а очередной безобидный пакет как снежный ком увеличивает залежавшийся на полке пакет с новыми пакетами.
Все это в конечном итоге делает весомый вклад в глобальное потепление, которое происходит уже здесь и сейчас. С 1950 года температура Земли в среднем увеличилась на 1,1°C (по сравнению с доиндустриальным периодом).
Кажется, что один градус это немного, но на самом деле это сильно влияет на изменение климата и может привести к природным катаклизмам.
Совместно с молодежной организацией «IDEA Центральная Азия» мы составили небольшой тест, в котором вы можете проверить насколько вы экологичны и что вы знаете о глобальном потеплении.