<section><h2></h2><h2>Тест: Любит ли вас природа, и что вы о ней знаете</h2></section><section><h2><h3>Модель вашего смартфона устарела и батарейка быстрее садится. Компания выпустила новую версию смартфона, и вам на нее как раз хватает денег. Обновите телефон?</h3></h2></section><section><h3></h3><h3>Вас попросили купить молоко. На полке в магазине лежат три вида — в тетрапаке, в пластиковой бутылке и стекле. Какой из них выберете? </h3></section><section><h3><h2><h3 dir="ltr">В Центральной Азии мясо — это традиционное блюдо. Как часто вы его потребляете? </h3></h2></h3></section><section><h3><h2><h3 dir="ltr">Друзья предложили вам встретиться в кафе, которое находится в 4 км от вашего дома. На каком транспорте доедете? </h3></h2></h3></section><section><h3><h2><h3 dir="ltr">На выходных вы с семьей едете на пикник в лес. На чем будете делать мангал? </h3></h2></h3></section><section><h3><h2><h3 dir="ltr">Представьте, что вы можете сделать себе массаж овощем, намылить его, помыть им тело и даже посуду. Верите, что такое возможно? </h3></h2></h3></section><section><h3></h3><h3 dir="ltr">Представьте, что вы построили дом и к зиме его нужно утеплить. Чем будете отапливаться?</h3></section><section><h3></h3><h3 dir="ltr">Ваши джинсы стали вам малы и вам нужно купить новые. Что сделаете? </h3></section><section><h2></h2><h2></h2><h3 dir="ltr">Вы мало чего знаете о заботе об окружающей среде. Но никогда не поздно помогать Земле. Вы можете начать с небольших экологических привычек (не покупать лишнии вещи или реже есть мясо) и уже сделать вклад в борьбу с глобальным потеплением. Так вы поможете Земле не перегреться и предотвратить катастрофы. </h3><h3 dir="ltr"> </h3><p></p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr">Говорить об экологии важно здесь и сейчас. В Бишкек 20 и 21 февраля молодые люди соберутся на дебатный турнир «Экологика», где обсудят тему изменения климата и повышения температуры планеты. </p><p dir="ltr">Опубликуйте пост в соцсетях об экологии и глобальном потеплении с хештегами #Экологика и #ВключиЭкологику, чтобы ваши подписчики также задумались об окружающей среде.</p></section><section><h3><h2></h2></h3><h3 dir="ltr"><span style="text-decoration:underline;"></span>Вы стараетесь заботиться об окружающей среде, но не без греха. Ваши экологические привычки помогают Земле меньше нагреваться. </h3><h3 dir="ltr">Однако всегда есть куда расти и как помогать Земле — вы можете меньше есть мясо или сдавать бутылки на переработку.</h3><p></p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr">Говорить об экологии важно здесь и сейчас. В Бишкек 20 и 21 февраля молодые люди соберутся на дебатный турнир «Экологика», где обсудят тему изменения климата и повышения температуры планеты. </p><p dir="ltr">Опубликуйте пост в соцсетях об экологии и глобальном потеплении с хештегами #Экологика и #ВключиЭкологику, чтобы ваши подписчики также задумались об окружающей среде.</p></section><section><h3><h2></h2></h3><h3 dir="ltr">Вы — лучший друг природы и помогаете Земле предотвратить глобальное потепление. Если таких как вы людей на планете станет больше, мы сможем удержать температуру Земли до 1,5°C. </h3><p></p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr">Говорить об экологии важно здесь и сейчас. В Бишкек 20 и 21 февраля молодые люди соберутся на дебатный турнир «Экологика», где обсудят тему изменения климата и повышения температуры планеты. </p><p dir="ltr">Опубликуйте пост в соцсетях об экологии и глобальном потеплении с хештегами #Экологика и #ВключиЭкологику, чтобы ваши подписчики также задумались об окружающей среде.</p><br /></section>