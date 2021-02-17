Фото: Патрульная служба милиции

Пресс-служба Патрульной милиции сообщила, что во время рейда в Бишкеке 16 февраля их сотрудники доставили на штрафстоянку пять машин Групп быстрого реагирования (ГБР) охранных агентств, которые нарушили правила.

По данным патрульной милиции, нарушения ПДД были связаны с вождением авто без документов, неуплатой штрафов. Кроме того, на машины без разрешения наклеили знаки спецслужб — схемы оперативных служб и установили проблесковые синие маячки.

В ведомстве отметили, что такие знаки можно наносить только на авто милиции, скорой помощи, инкассации и пожарной службы. По этой причине водители не обязаны уступать дорогу машинам охранных агентств.