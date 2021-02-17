Ассоциация профессиональных футболистов Кыргызстана 16 февраля сообщила, что футболистку Айдану Оторбаеву номинировали на мировую премию FIFPro Merit Award.

В организации отметили, что многие профессиональные футболисты мира активно стремятся улучшить жизнь окружающих, помогать в решении социальных проблем и влиять на условия жизни нуждающихся людей.

«Учитываются их самоотверженные усилия, заслуги по улучшению мира. Айдана Оторбаева начала движение в помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Она вызвалась помочь медперсоналу всем, что им нужно, и убедила 500 других людей сделать то же самое», – сообщили в ассоциации.

По информации объединения, лауреатов премии объявят 18 февраля во время Генеральной Ассамблеи всемирного профсоюза футболистов FIFPro.

В пик пандемии COVID-19 в июле 2020 года профессиональная футболистка Айдана Оторбаева организовала молодежную группу волонтеров «Сообща» и руководила ей. Вместе с другими волонтерами участники «Сообща» помогали пациентам и медикам в «красной зоне».