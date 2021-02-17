Экс-заместитель секретаря Совета Безопасности Омурбек Суваналиев 15 февраля стал полномочным представителем правительства в Баткенской области.

После назначения Суваналиев дал интервью «Азаттыку», в котором заявил, что намерен в первую очередь уделить внимание вопросам безопасности и пресечения контрабанды в регионе, где наиболее остро стоят приграничные проблемы.

На вопрос о том, почему он согласился возглавить этот регион и какие изменения планирует там в будущем, экс-замсекретаря Совбеза отметил, что дал согласие как «генерал и человек, который работал в силовых структурах».

«О многих проблемах этой области я знал еще, когда работал в системе обеспечения безопасности. Думаю, что опыт поможет мне при руководстве Баткенской областью. Мой положительный ответ был продиктован тем, что наш вклад поможет комиссиям по вопросам границам при совместной работе с аппаратами президента и правительства», – сказал он.

Журналисты «Азаттыка» напомнили, что в последние дни жители Баткенской области провели несколько мирных митингов с требованием решить вопрос демаркации границ. Они спросили, как Суваналиев будет решать эту проблему, и почему она не была решена раньше.

«Работа комиссий должна быть двусторонней – вот это надо решить. Сейчас из-за пандемии коронавируса это все приостановилось. Мы планируем возобновить данные процессы», – ответил он.

По его словам, руководителем комиссии с кыргызской стороны стал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, и работа начнется после его возвращения в страну.

*Председателю Госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву провели операцию на сердце в одной из клиник в Германии. Сейчас он уже чувствует себя хорошо. Ташиев руководит правительственной делегацией по уточнению кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской госграниц.

Омурбек Суваналиев пообещал, что, как полпред правительства, будет проводить на местах разъяснительные работы и надеется сработаться с населением.

«Моя работа всю жизнь была связана с законностью. Поэтому хочу, чтобы и в этом регионе был закон. Будем стараться строго следить за соблюдением дисциплины и права. Будем работать для народа», – сказал он.

«Азаттык» напомнил Суваналиеву, что на посту замсекретаря Совбеза он заявлял, что «много говорится о проблемах контрабанды и наркотрафика в Баткенской области, но власть не обращает внимания». Журналисты уточнили, что он намерен делать в этом направлении.

Суваналиев ответил, что борьба с контрабандой будет проводиться в рамках закона.

«Сейчас сменились многие руководители [различных ведомств в Баткенской области]. Назначен новый глава областного управления внутренних дел. Скоро будет определен новый прокурор. Идут и другие кадровые перестановки, потому что эту борьбу мы будем проводить на другом уровне», – сказал он.

Суваналиев также подчеркнул, что уже говорил с премьер-министром и президентом, и они готовы оказать поддержку тем целям, что он наметил.

«Даст бог, у нас хорошие планы. И все они реализуемы. Так как и глава государства, и премьер-министр обещают взять под контроль их исполнение. […] Сейчас и у президента, и у премьер-министра есть политическая воля. Они готовы оказать большую поддержку Баткенской области», – сказал он.

На вопрос «Азаттыка» об условиях, при которых Суваналиев согласился занять этот пост, он ответил, что поддержка президента и премьера – «само по себе очень хорошее условие».

«Получив такое подтверждение, я дал свое согласие. Потому что их намерения схожи с моими: это скорейшее решение проблем в Баткенской области», – сказал экс-замсекретаря Совбеза.

«Комиссар Каттани»

Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Улукбек Марипов 15 февраля назначил полномочным представителем Баткенской области Омурбека Суваналиева.

Кроме того, Марипов в прямом эфире на фейсбуке сообщил, что Баткенской области будет придан особый статус.

«Вчера в Баткенской области сменился руководитель. Ее возглавил, как называют его в народе, «комиссар Каттани» – Омурбек Суваналиев. Надеемся, что он выполнит все задания Садыра Жапарова. В Баткенской области есть неописанные участки границы, на самом деле ситуация сложная. Поэтому мы рассматриваем вопрос придания области особого статуса», – сказал глава правительства.

До этого назначения Суваналиев занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности. С этой должности его уволили 10 октября 2020. Тогда на его место назначили Жаныбека Капарова, который в 2015 году был начальником Генштаба Вооруженных сил.

После захвата Белого дома во время беспорядков в октябре 2020 года Суваналиев занял кресло главы ГКНБ и объявил себя координатором силовых структур. Однако, 9 октября сотрудники Госкомитета выпроводили его из административного здания.

Затем Суваналиев вернулся в здание Совета безопасности и заявил, что «они просто помогали организовывать работу, а сейчас закончили и вернулись».

Митинги жителей Баткенской области

В Бишкеке два дня подряд 15 и 16 февраля проходили митинги жителей приграничных районов Кыргызстана. Участники мирной акции собрались у Дома правительства и потребовали решить вопрос вопрос демаркации границ с Таджикистаном.

Митингующие заявили, что Таджикистан захватывает землю вблизи сел Ак-Сай и Кок-Таш в Баткенской области. Они потребовали выйти к ним президента Садыра Жапарова.

«У нас нет личных претензий к Садыру Жапарову. Мы не вмешиваемся в политику или в его дела, но мы хотим донести ему проблему границ, которые давно не решаются. Мы хотим донести голос народа», — сказал один из митингующих Бекназар Айталиев.

По его словам, таджикистанцы пишут посты в соцсетях о том, что эти земли «исконно таджикские». Он призвал кыргызстанцев не поддаваться на провокации.

Жапаров и другие представители власти не вышли из Дома правительства для встречи с митингующими. Но в правительстве отреагировали на митинг — они провели брифинг по решению вопроса госграниц.

Представитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев сообщил, что требования митингующих рассмотрят после того как главу ГКНБ Камчыбека Ташиева выпишут из больницы.

По словам Борубаева, сейчас у Кыргызстана остаются неуточненные границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Именно с таджикской стороной Кыргызстан решает приграничный вопрос еще с 2002 года.

«Если говорить в процентах, более 60% границы с Таджикистаном мы уточнили в двухстороннем порядке. В 2020 году в связи с пандемией, мы не смогли вести переговоры с соседними странами. С Таджикистаном мы встретились в феврале прошлого года, с тех пор прошел уже год», — пояснил Борубаев.

Приграничные конфликты

Приграничные вопросы обсуждаются в Кыргызстане не первый год. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Только с мая по июнь 2020 года на кыргызско-таджикской границе произошло несколько конфликтов с применением оружия.

Конфликты на госгранице происходили также в 2019 году — некоторые из них привели к временной эвакуации кыргызстанцев из приграничных сел.