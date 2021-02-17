Пресс-служба благотворительного фонда «Рахим» сообщила о том, что основатель фонда, бизнесмен Айдар Окенов подарил двухкомнатную квартиру в микрорайоне «Кок-Жар» семье мальчика Ибрагима, который остался инвалидом после насилия со стороны родственников в 2015 году.

До этого бывшая жена отца мальчика Диана Сайимова, которая взяла опекунство над Ибрагимом, жила с ним и со своей дочерью во времянке без удобств в одной из бишкекских новостроек.

Кроме того, в фонде отметили, что оказывают частично для этой семьи и финансовую, и реабилитационную помощь для Ибрагима — в Кыргызстане необходимых специалистов нет и ребенка возят в Россию.

История Ибрагима

В январе 2015 года двухлетнего Ибрагима доставили в Детскую клиническую больницу Бишкека в бессознательном состоянии с ранами, ссадинами, множественными ушибами, гематомами разной степени и давности. Мальчика избил родной дядя, после госпитализации ребенок впал в кому.

Часть травм вызвала у медиков подозрения в том, что ребенка не только били, но и насиловали — они обратились в милицию. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила изнасилование.

Милиция возбудила уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По подозрению в преступлениях заключили в СИЗО родных дядю и тетю мальчика Жаныбека Тулебекова и Айзаду Аккозову.

Еще одно уголовное дело возбудили против отца ребенка Назара Тулебекова по статье «Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — родители Ибрагима развелись и ребенок был отдан на воспитание дяде и тете. Назар Тулебеков получил два года колонии-поселения по решению Аламединского районного суда Чуйской области.

Позже в Аламединском районном суде Чуйской области Аккозову приговорили к 15 годам лишения свободы, а Жаныбека Тулебекова к пожизненному лишению свободы. Чуйский областной суд оставил вердикт в силе.

Опекунство над мальчиком, которого выписали из больницы только в мае 2015 года, взяла вторая жена Тулебекова, Диана Сайимова. У ребенка остались серьезные проблемы с функционированием мозга и паралич, но женщину это не испугало.

Какое-то время Сайимова вместе с мальчиком и дочерью жили в новостройке во времянке без удобств. Женщина воспитывает и обеспечивает и мальчика, и его сестру сама.

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