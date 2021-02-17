Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил в своем телеграм-канале, что вернется из Германии в Кыргызстан 18 февраля. Там Ташиеву проводили операцию на сердце.

«Из-за границы он прибудет в аэропорт “Манас” в 10:00 и сразу же отправится в Баткенскую область в 11:00. Актуальные вопросы будут рассмотрены на месте», — говорится в сообщении.

Ранее к Дому правительства в Бишкеке выходили жители приграничных районов Баткенской области, которые просили власти решить вопрос с демаркацией и описанием кыргызско-таджикской границы.

Позже в правительстве сообщили, что решением вопроса займется Ташиев, так как он — глава делегации по приграничным вопросам.

Ташиев улетел в Германию 6 февраля, чтобы там ему провели операцию по удалению тромба на сердце. О проблемах с сердцем у главы ГКНБ сообщалось еще в ноябре 2020 года, тогда он пробыл в больнице всего несколько дней.

Камчыбек Ташиев стал главой ГКНБ после того как на эту должность его назначил Садыр Жапаров будучи на посту и.о. президента. Ташиев и Жапаров — давние соратники и создатели партии «Мекенчил».