Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Оба случая зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 446 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки коронавирус подтвердился у 55 человек. Среди них один медработник. В Джалал-Абадской области новых случаев заражения не выявлено.

Чуйская область — 20;

Бишкек — 14;

Иссык-Кульская область — 9;

Нарынская область — 4;

Ошская область — 3.

Ош — 2;

Таласская область — 2;

Баткенская обалсть — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 619 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 61 пациент. По всей стране за все время пандемии выписали 82 452 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 17 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 410 пациентов, из них 22 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 371 пациент лечится амбулаторно.