Фото: министерство культуры.

В Бишкеке 17 февраля в последний путь проводили народную артистку Жамал Сейдакматову. Прощание с выдающимся талантом кыргызского театра и кино прошло в театре оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева. Похороны прошли в «Ала-Арчинском» кладбище.

На прощальное мероприятие с актрисой пришли её близкие, деятели культуры и ценители её творчества. Среди них были писатель Бексултан Жакиев, заслуженный деятель искусства Султан Раев, экс-депутат Садык Шер-Нияз и актер Асылбек Озубеков.

Вот, что они сказали в своей прощальной речи.

Бексултан Жакиев: «Она всегда была очень активной и находилась в постоянном творческом поиске. Жамал прожила счастливую жизнь».

Султан Раев: «Жамал эже всю свою жизнь посвятил театру. Она не играла роль в театре, она там жила. У нее был особенный взгляд, особенная судьба. Жамал эже до конца своих дней обучала молодых актеров. Она всегда говорила, если даже из них не выйдет великих актеров, из них должны выйти великие люди. Жамал эже была неповторимой личностью».

Садык Шер-Нияз: « Вместе с кыргызским народом скорбит весь мир. Жамал эже стала Курманжан Даткой всей кыргызской культуры, искусства и творчества. Она была очень талантливой и красивой актрисой. Жамал эже не стала гнаться за богатством и посвятила себя кыргызскому народу.».

Жамал Сейдакматова родилась в 1939-году 21-сентября в селе Темир Иссык-Кульского района. Она начала выступать на сцене Кыргыздрамтеатра с 1957 года, а спустя год продолжила свою карьеру в кино.

Ее фильмография насчитывает более 20 фильмов, а одной из последних ее работ стал образ алайской царицы в фильме «Курманжан Датка».

Сейдакматова основала первый независимый кыргызский театр «Тунгуч», став его художественным руководителем.

В 1970 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Кыргызстана», в 1976 году — звание «Народная артистка Кыргызстана». В 1986 году она стала лауреатом Государственной премии Киргизской ССР им. Т. Сатылганова.

Жамал Сейдакматову также наградили орденами «Манас»: III степени — в 2003 году и II степени — в 2019-м.