Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила о том, что обнаружила молодого мужчину, который представлялся сотрудником ГКНБ и обманом вымогал деньги у кыргызстанцев.

«Установлено, что мужчина, представляясь сотрудником ГКНБ, а также, прикрываясь прямой связью с одним из членов ОПГ, под предлогом трудоустройства в различные крупные компании обманным путем завладел крупными денежными средствами пострадавших», — отмечают в ведомстве.

Факты внесли в ЕРПП по статье «Подделка документов». При этом, во время обыска машины подозреваемого силовики не нашли поддельного удостоверения сотрудника ГКНБ. Зато там нашлись подложные номера авто и документы других структур.

«Обнаружено и изъято два служебных удостоверения работника аппарата парламента, пропуск в здание Жогорку Кенеша, два подложных автомобильных номерных знака российской и дипломатической регистрации, свидетельство о регистрации транспортного средства российского образца, визитная карточка руководителя ООБДД с личной подписью, печать с оттисками парламента и фотографии в сотовом телефоне в форменной одежде сотрудника ГКНБ», — сообщают в спецслужбе.

Сейчас следственные мероприятия продолжаются, ведется поиск других возможных пострадавших. По собранным материалам назначили экспертизы, по результатам которых дадут юридическую оценку.

Пока же подозреваемый «возместил большую часть причиненного ущерба потерпевшим лицам», при этом сумма выплат не называется. Также неизвестно, был ли задержан мужчина.