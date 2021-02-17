Глава кабинета министров Улукбек Марипов заявил на совещании правительства, что задача всех ведомств — обеспечение граждан продуктами по доступным ценам.

«Сегодня одна из самых обсуждаемых тем – это рост цен на основные продукты питания. Из-за этого многие граждане вынуждены отказываться от приобретения тех или иных продуктов питания», — заявил он.

Он напомнил, что в правительстве не раз обсуждался рост цен, принимались какие-то решения, но ничего не изменилось.

«Ситуация остается сложной, с каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары. Понятно, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать оправдание. Необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на повышение цен», — сказал Улукбек Марипов.

По данным минсельхоза, за последние 4 месяца растительное масло подорожало на 33 сома и сегодня в розничной сети стоит около 134 сомов за 1 литр. Килограмм мяса подорожал в среднем до 435 сомов, что на 124 сома больше, чем в октябре 2020 года.

Марипов раскритиковал Госагентство антимонопольного регулирования за то, что ведомство не регулирует цены на продукты питания.

«Само название ведомства говорит о том, что вы должны играть ключевую роль в вопросах сдерживания цен на социально значимые товары. На деле вы занимаетесь лишь мониторингом и констатацией фактов. Сами руководители агентства не знают, какова реальная ситуация на рынках и в магазинах. Привыкли сидеть в удобных креслах и раздавать указания. Пора прекращать этот “опыт”. Я сам иногда посещаю рынки, знаком с ценами на продукты питания и прекрасно понимаю возмущение людей», — сказал глава правительства.

Марипов считает, что нужно увеличивать посевные площади для ряда культур, чтобы обеспечить население продуктами собственного производства.

Он привел в пример то, что площадь посевов сахарной свеклы значительно сократилась, поэтому снизился и объем производства сахара.

«Мы перестали выращивать подсолнух и кукурузу. Увеличив выращивание этих культур, мы может увеличить и производство растительного масла, которое сейчас импортируем. От этого и цена такая», — сказал Марипов.

Глава кабмина поручил минсельхозу провести встречи с крупными поставщиками и производителями, чтобы урегулировать цены на продукты первой необходимости. Мэрии Бишкека, Оша и других крупных городов республики, по его словам, должны проводить еженедельные сельхозярмарки с фиксированными ценами на продукты.

Накануне Марипов рассказал на своей странице в фейсбуке, что обошел столичные базары и заметил повышение цен на продукты питания. По его словам, стоимость обычного растительного масла выросла на 163%.

О повышении цен на продукты питания в Нацстаткоме сообщали еще в ноябре 2020 года. Тогда в комитете рассказали, что с начала 2020 года среди продуктов больше всего подорожали сахар, растительные масла и свежие фрукты.

Также Нацстатком сообщил, что реальные доходы кыргызстанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились на 5%. Снижение реальных доходов — это следствие роста цен на продукты и другие товары.

Экономический кризис в Кыргызстане

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Экономическая ситуация еще больше усугубилась из-за политического кризиса, начавшегося в октябре 2020 года после парламентских выборов. Тогда на фоне беспорядков и смены власти сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

Вместе с этим с октября прошлого года по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день только в октябре.

В итоге в 2020 году дефицит бюджета составил 29,8 млрд сомов, а дефицит бюджета в 2021 году планируется в 7 млрд сомов.