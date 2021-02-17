Галина Байтерек

Скандал с отставкой и задержанием экс-муфтия Максата Токтомушева обрастает новыми деталями. Ранее в соцсетях распространили аудиозапись, на которой мужчина утверждает, что встречался с президентом и ему обещали должность муфтия.

Озвучивали версию, что голос на записи принадлежал другому экс-муфтию — Рахматулле Эгембердиеву. Голос на записи также сообщал, что Максата Токтомушева незаконно сместили с поста муфтия и к этому причастен депутат Арзыбек Бурханов.

*Рахматулла Эгембердиев был муфтием в 2014 году и покинул должность после публикации секс-видео с его участием. Тогда Эгембердиев говорил, что подвергается давлению со стороны некоторых чиновников и спецслужб. В 2015 году Эгембердиева подозревали в неуплате налогов при осуществлении финансовой деятельности по организации хаджа в 2012 году.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек заявила, что аудиозапись не имеет под собой оснований и Садыр Жапаров не встречался с Рахматуллой Эгембердиевым.

«Подобная информация полностью не соответствует действительности и носит провокационный характер. Некие силы заинтересованы в том, чтобы посеять панику и напряжение в обществе», — заявила Байтерек.

Скандал с муфтием

Экс-муфтий Токтомушев, Садыр Жапаров и его бывший адвокат Акин Токталиев.

До Байтерек сам Садыр Жапаров несколько раз высказывался на счет скандала вокруг отставки муфтия Максата Токтомушева — в том числе и о персоне Арзыбека Бурханова. Но Жапаров не упоминал Рахматулло Эгембердиева.

По словам президента, Максат Токтомушев, будучи муфтием, обратился к нему с жалобой. Причем на тот момент Жапаров был просто кандидатом в президенты и уже отказался от полномочий и.о. президента и премьера ради участия в выборах.

Токтомушев якобы сказал Жапарову, что его хотят сместить с поста муфтия и провести досрочные выборы, а также пожаловался на вмешательство правительства в дела религии.

«Я позвонил тогдашнему руководителю Аппарата правительства Бакыту Аманбаеву, поставил на громкую связь и сказал: «Правительство никогда не должно вмешиваться в дела муфтията. Скажи всем: и главе Госкомрелигии». (…) И остановил все. Это было в начале декабря», — сказал президент.

После этого Жапаров и Токтомушев встретились перед инаугурацией, муфтий якобы снова пожаловался на интриги со стороны Совета улемов. Тогда же Жапарову сообщили, что Токтомушев отходит от «традиционного» толкования ислама и может быть связан с хищением средств на хадж.

Президент рассказал, что сам попросил политика Арзыбека Бурханова, своего бывшего коллегу по парламенту, встретиться с муфтием и мирно урегулировать вопрос.

Однако Бурханов «ошибся» и направился к Акину Токталиеву — бывшему адвокату Жапарова, которого сделали главой Госкомрелигии. После Токталиев утверждал, что Бурханов заявил ему, что Токтомушева нужно сместить с поста муфтия.

Став президентом, Жапаров встретился со всеми сторонами конфликта — по его словам, именно он предложил провести бухгалтерскую проверку муфтията.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс. долларов», — говорит Жапаров.

Он также рассказал о том, что 155 миллионов сомов в августе 2020 года передали некой фирме, которая, в свою очередь, потратила средства на выборы. И эта сумма все еще не восстановлена.

Токталиев в ожидании меры пресечения экс-муфтию. Токтомушева отпустили под домашний арест.

В феврале ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях. 10 февраля Максат Токтомушев подал в отставку с поста муфтия и был задержан. Его сторонники — в том числе бывший адвокат Жапарова Акин Токталиев — вышли на акции протеста и требовали отпустить религиозного деятеля под домашний арест.

После Жапаров сказал про своего бывшего адвоката: «Я поставил перед ним задачу призвать всех молдо к примирению, наставлять наших граждан на правильный путь и держаться подальше от радикальных религиозных взглядов. К сожалению, вместо того, чтобы объединить все разрозненные религиозные круги, он присоединился к одной из них и вызвал такой конфликт. Поэтому я уволил его и назначил молодого, энергичного, хорошо понимающего религию человека».

Токталиев же назвал отставку и дело в отношении Токтомушева политическими и усомнился в честности специалиста, сменившего его на посту главы Госкомрелигии.

«Меня убрали, а на мое место назначили милиционера, который предлагал мне стать участником коррупционной схемы», — утверждал Акин Токталиев.

Позже Токталиев заявил, что президент стал «заложником коррупционеров, которые могут погубить его».

*Похожую фразу о Садыре Жапарове говорила его бывшая сторонница Орозайым Нарматова. Она опасалась, что «Садыра Жапарова его же окружение толкнет в пропасть». «Потому что когда Жапарова посадили, никто из них не был рядом с ним. Их интересует только электорат, который собрала молодежь вроде нас для Жапарова. Им нужно только польза от его репутации», — говорила она.