Пресс-служба финпола сообщила, что их сотрудники совместно с службой внутренних расследований ГУВД Бишкека при получении взятки задержали следователя УВД Ленинского района.

По данным ГСБЭП, к ним поступило заявление от гражданина А.К. о том, что следователь Ленинского района вымогает деньги «за положительное решение вопроса».

Подозреваемого задержали с поличным при передаче денег. Сумму, которую он должен был получить, в финполе не озвучили.

По решению Первомайского райсуда его водворили в СИЗО-1 на два месяца, ведется следствие.