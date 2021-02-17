Посольство России в Кыргызстане сообщило о новых правилах въезда в страну для студентов из Кыргызстана.

Так, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, иностранные студенты должны пройти ПЦР-тест на коронавирус дважды — за 72 часа до вылета, а затем в течение 72 часов после въезда на территорию России.

«После прибытия в Россию необходимо соблюдать режим изоляции до получения результата ПЦР-теста. Студенты допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов», — отметили в посольстве.

Студенты, как и другие кыргызстанцы, сейчас могут попасть в Россию прямыми регулярными авиарейсами, которые происходят три раза в неделю по маршруту Бишкек — Москва авиакомпанией «Аэрофлот» (по вторникам, пятницам и воскресеньям), а также компанией «Авиа Траффик» (по средам, пятницам и воскресеньям).

Кроме этого кыргызстанцы могут вылететь в Россию и на чартерных рейсах, однако, чтобы попасть на такие рейсы, нужно иметь обоснование. Например, справку о родстве или справку о лечении в России.