Бекболот Талгарбеков после освобождения из заключения в 2019 году. Фото: Вести

Верховный суд сообщил, что дело в отношении участников «Народного парламента» Бекболота Талгарбекова и Марата Султанова было пересмотрено.

«Приговоры Первомайского районного суда от 2.08.2017 г , Бишкекского городского суда от 13.11.2017 года и постановление Верховного суда КР от 25.07.18 года были отменены в соответствии с заключением прокурора», — сообщил Верховный суд. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

До отмены приговора члены «Народного парламента» — оппоненты бывшего президента Алмазбека Атамбаева — получили большие сроки после публикации неустановленной аудиозаписи, провели несколько лет в заключении и смогли выйти на свободу условно-досрочно лишь в 2019 году.

Их обвиняли в разжигании вражды и попытке захвата власти. В 2019 году с лидера движения Бекболота Талгарбекова и его соратника Марата Султанова сняли обвинения в попытке захвата власти, но обвинение в разжигании вражды все еще оставалось.

Атамбаев и «дерьмократы»

«Народный парламент» был создан в начале 2016 года и выступал за отставку Алмазбека Атамбаева. Атамбаев, на тот момент глава государства, назвал оппозиционеров «дерьмократами» и сказал, что они связаны с «иностранными генералами».

В том же году в интернет слили якобы разговоры участников движения, разговаривающих об отставке президента и правительства. Подлинность записи не была доказана, но они были обвинены в попытке захвата власти и разжигании розни, и осуждены на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы.

Экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков был осужден на 14 лет, аналогичный срок получил экс-кандидат в президенты (не набравший и одного процента на выборах) Толубай Колубаев, бывшего судью Марата Султанова осудили на 10 лет, а Александр Гусев и Тойгонбек Калматов получили пять и шесть лет условного срока.