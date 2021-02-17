Наталья Никитенко 17 февраля во время обсуждения парламентом проекта новой Конституции заявила, что предлагаемая система правления похожа на монархическую.

«Система больше похожа даже не на президентскую или суперпрезидентскую, а на монархическую модель — все в руках президента. Он глава исполнительной власти, принимает участие в формировании судебной власти, на фоне ослабленного парламента можно представить пирамиду — президент, судебная власть и прокуратура с неограниченными полномочиями», — сказала она.

Никитенко добавила, что она не поддерживает подобную систему, в которой будет ослабленный парламент. Возникли у нее вопросы и касательно ответственности президента-главы кабмина.

«Допустим, вдруг парламент признал работу правительства неудовлетворительной. В этом плане президент, что сделает? Он принимает решение отправить кабмин в отставку, по сути он глава исполнительной власти — он сам себя должен отправить в отставку?» — добавила депутат.

Проект новой Конституции уже долгое время подвергается критике со стороны юристов и общественности. Ранее члены Конституционного совещания представили доработанный вариант проекта.

Однако юристы отметили, что в проекте «фактически нивелируется» система сдержек и противовесов между ветвями власти, что может нести в себе «существенные» риски как для стабильности и устойчивости государственной власти, так и для реализации на практике гарантий прав и свобод человека.

Одним из главных инициаторов новой Конституции выступал президент Садыр Жапаров. Он также инициировал при поддержке депутатов референдум по форме правления, на котором победила президентская форма.