В селе Ак-Кыя Нарынского района дети воспитываются в аварийном здании детского сада. Оно уже два раза было признано непригодным, однако власти до сих пор не запланировали строительство нового здания для детей.

*Село Ак-Кыя находится в 13 километрах от города Нарын. Населенный пункт входит в состав айыльного аймака Чет-Нура. В ведение Айыльного округа входит семь населенных пунктов/аулов.

Нет горячей воды, туалет на улице и 20 сом на питание

Детский сад «Нур-Байзак» разделяет вместе со школой половину здания построенного в 1972 году. Само здание не предусмотрено для детского сада и условия в нем не соответствуют необходимым стандартам.

«Мы каждый год стараемся проводить мелкий ремонт, заделываем разрушения. Думаю только поэтому оно еще стоит. Если будет природный несчастный случай, то вероятность полного разрушения очень высока. Со стен сыпется песок, невозможно ни закрасить ни побелить», — объяснила руководитель детского сада Кымбаткуль Кадикова.

Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп». Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп». Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп». Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп».

Сейчас в детском саду воспитываются 50 детей и условия для них не самые лучшие — горячей воды нет, а туалет для них находится на улице.

«Хотели провести воду в детский сад, но так как здание старое мы не смогли. Нет горячей воды, воду греем вручную, потом моем посуду. На данный момент в детском саду вместе с воспитателями и с кочегарами работают 17 человек. Система отопления проведена. Но во время сильных холодов мы дополнительно включаем обогреватели», — сказала Кадикова.

По ее словам, существует также проблема в питании для детей. Она отметила, что государство выделяет около 20 сомов в день на питание для одного ребенка. Этих денег не хватает и родителям приходится дополнительно собирать деньги.

Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп». Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп».

Чтобы построить детский сад, айыл окмоту уже четвертый год подряд обращается в областную администрацию и в управление капитального строительства.

Глава айыльного аймака Чет-Нура Азамат Мусурканов сообщил, что до этого в в двух селах было проведено строительство детских садов. Также он добавил, что в местном бюджете не хватает средств для строительства нового детского сада, вместо старого.

«На данный момент в нашем бюджете не хватает денег. Строительство данного детского сада очень большой проект, нужно снести здание и построить заново. После предписания МЧС здание не должно было использоваться. Мы водим туда детей из-за безысходности», — сказал Мусурканов.

В связи с пандемией в прошлом году детский сад был закрыт, его открытие запланировано на конец февраля. Но в этот период воспитатели продолжали работать.

Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп». Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп». Детский сад в селе Ак-Кыя. Фото: Дилде Шатанова / «Клооп».

«Ограниченный бюджет»

Полномочный представитель правительства по Нарынской области Сабыркул Ашимбаев отметил, что строительство нового детского сада не войдёт в строительный план 2021 года, так как состояние детского сада «не представляет большой угрозы».

«Этот детский сад оказывается не вошел в план из-за ограниченного бюджета. Сейчас мы хотим направить деньги на те объекты, которые построены на 20-30%», — сказал Ашимбаев.

Руководитель области рассказал, что уточняются все здания в плохом состоянии, которые в дальнейшем внесут в план. На данный момент районный аким и главы айыл окмоту ведут работу по аварийным зданиям.

По данным Нацстаткома на 2019-2020 год в Кыргызстане всего 25,4% детей от 2 до 6 лет посещают детские сады.

В прошлом году по республике работали 1617 учреждений дошкольного образования. В нем воспитывались 207,8 тысяч детей.

После 1990-года многие детские сады приватизировали — здания построенные во времена союза были отданы другим учреждениям.

По статистике, во время приобретения независимости детские сады посещали около 198 тысяч детей. В 2016-году этот показатель снизился до 174 тысяч. В этот период количество детей в возрасте от трех до шести лет повысилось на 21%.

Министерство образования отметило, что в 1990-х годах потеряло около 80% дошкольных учреждений. В 2000-х годах осталось всего 400 детских садов из 1700.

Несмотря на начало строительства дошкольных учреждений после 2000 года, дошкольных учреждений все равно не хватает. Для решения проблем предоставления образования в горных районах, детские сады открываются и на джайлоо.

Над материалом работали: Дилде Шатанова, Найзабек Мукамбетов