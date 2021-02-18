Депутат Рыскелди Момбеков сообщил, что ему и его коллегам раздали документ, в котором указано, когда и кто будет обсуждать, голосовать и принимать проект новой Конституции.

«Всем депутатам раздали «дорожную карту», там прописаны даты, когда будет обсуждаться проект, когда он будет поставлен на голосование и когда принят. Это похоже на программу какого-либо государственного мероприятия. Разве можно таким способом принимать Конституцию? Поэтому я отказался участвовать и во вчерашнем заседании, и в предыдущих», — заявил депутат.

По словам Момбекова, автором проекта указан глава Конституционного совещания Бекбосун Борубашев, а не 80 депутатов, инициировавших изменение Конституции. Сам проект новой Конституции депутаты получили накануне — многие выразили недовольство изменениями в главном законе страны.

Депутат Бейшеналы Нурдинов призвал коллег при рассмотрении проекта Конституции не спешить, соблюдать все нормы закона и, при необходимости, перенести выборы в местные кенеши. Он опасается, что в будущем депутатов могут привлечь к ответственности за этот проект Конституции.

Депутатка Наталья Никитенко во время обсуждения выразила мнение, что предлагаемая в проекте Конституции система похожа на «не президентское и даже не суперпрезидентское, а монархическое правление».

Депутатки Евгения Строкова и Аида Касымалиева отметили, что предлагаемый механизм импичмента президенту сильно усложнен, и его невозможно будет осуществить на практике.

Строкова также отметила, что норма об импичменте написана «очень хитро». Она также назвала новый проект Конституции «монархическим».

Проект Конституции от 9 февраля — уже второй по счету после того, как к власти после октябрьских событий пришел Садыр Жапаров. Первую версию опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией» – в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Новая версия проекта содержит ряд неточностей — юристы правозащитной клиники «Адилет» сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Сообщество юристов Кыргызстана просит более тщательной переработки и вычитки текста. Сейчас из-за орфографических, пунктуационных и правовых неточностей русский и кыргызский варианты Конституции не совпадают, при этом главным считается кыргызский вариант.