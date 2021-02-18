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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал решение суда по делу экс-зампреда таможны Райымбека Матраимова. Бывший чиновник признал вину в коррупции, дал показания в отношении своих бывших подчиненных и благодаря сделке со следствием и выплаченным в пользу государства двум миллиардам сомов отделался не заключением, а штрафом в 260 тысяч сомов.

«О суде Матраимова услышал, когда был далеко отсюда. Слышал, что суд снял арест с банковских счетов и имущества. Сегодня вечером поеду, будут собирать информацию и просматривать документы. Думаю, что по Матраимову начну принимать меры с завтрашнего дня», — заявил Камчыбек Ташиев, когда вопрос о коррупционере ему задали жители Баткена.

Уже вечером 18 февраля СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили о том, что Матраимов снова на допросе в ГКНБ.

По информации «Кактуса», бывший чиновник был вызван на допрос по делу об убийстве бизнесмена Айэркена Саймаити — мужчина был информатором журналистов и рассказал о содействии Райымбека Матраимова в развитии коррупционной сети в таможне. Саймаити убили выстрелом в голову в кафе в Стамбуле, Турция, в ноябре 2019 года.

«Кактус» утверждает, ссылаясь на свой источник, что Матраимова задержали — а суд выносит меру пресечения.

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