Генпрокуратура сообщила, что 17 февраля задержала бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Мурата Примбердиева. Его подозревают в коррупции при предоставлении льгот на перевозку иностранной компании.

Примбердиева водворили в ИВС Управления внутренних дел на транспорте МВД.

Примбердиев был главой правления ОАО «МАМ» с июня 2019 по октябрь 2020 года. А с ноября 2020 года занимал в компании должность заместителя председателя по экономике, финансам и социальному развитию.

Коррупция в аэропорту «Манас»

Ранее генпрокуратура совместно с кыргызской транспортной прокуратурой выявила коррупционную схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент».

По данным надзорного органа, из-за предоставленных льгот с июня 2016 года по ноябрь 2020 года госказне был нанесен ущерб в $12 млн или 893 млн сомов.

По этому делу уже задержаны несколько человек. Так, 1 февраля был задержан экс-глава ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков.

А 9 февраля задержали бывшего председателя правления аэропорта «Манас» Эмира Чукуева. Тогда сообщалось, что Чукуев, будучи главой аэропорта «Манас» с 2015 по 2018 годы, незаконно предоставил льготы на международные перевозки турецкой фирме «Gata Havayollari ve Tasimacilik». Вследствие этого государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

Также правоохранители рассматривают вопрос о привлечении к ответственности Албека Ибраимова, который также возглавлял совет директоров ОАО «МАМ», сотрудников Международного аэропорта «Манас», ответственных лиц ФУГИ и Госантимонополии.