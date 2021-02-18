Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 18 февраля прилетел из Германии в Кыргызстан после операции на сердце и сразу же отправился в Баткенскую область. Там он встретился с жителями приграничного села Ак-Сай и поговорил с жителями области по спорным участкам госграницы с Узбекистаном и Таджикистаном.

«Клооп» приводит краткий пересказ встречи Ташиева с баткенцами.

Особый статус области

По словам Ташиева, если Баткенская область получит особый статус, то в области будет генерал-губернатор. Он получит привилегии сам назначать и снимать глав органов власти, сам будет на месте решать проблемы. Кроме этого, у него будут свои финансовые полномочия и он не будет зависеть от центральной власти.

«Это только для Баткенской области рассматриваем особое предложение. Для других областей такого не будет», — подчеркнул глава ГКНБ.

* Первым о планах придать Баткенской области особый статус сообщил 16 февраля премьер-министр Улукбек Марипов. По его словам, правительство сейчас рассматривает этот вопрос из-за того, что Баткене есть неописанные участки на приграничных территориях и «ситуация в области очень тяжелая».

Переговоры по границе

Ташиев сообщил, что в марте этого года возобновятся переговоры по границе с Узбекистаном и Таджикистаном.

Он рассказал, что в декабре 2020 года в Кыргызстане была делегация из Узбекистана, которая состояла из 20 человек.

«Последний протокол был подписан в 3 часа ночи. Они упирались, мы упирались. В итоге протокол был подписан в 3 часа ночи. Вот так проходят переговоры, происходят споры, иногда очень жаркие. В итоге мы приходим к чему-то одному», — сказал он.

«Обменяем метр земли только на равнозначную землю»

Глава ГКНБ предупредил, что при проведении делимитации возможен обмен участками между странами.

«Некоторые участки в некоторых местах мы отдадим, другие участки в других местах мы возьмем. Только таким образом решается вопрос.

Да, жалко. Но по-другому не получится. Если мы, например, в Ала-Буке уступаем, то в Сузаке получаем.

Это не ваша земля. Она относится и к государству. Надо с пониманием относиться. Вы говорите, что наши деды там-то пасли скот много лет. Вы мыслите узко — только по одному какому-то участку. Мы же рассматриваем вопрос не по одной улице или селу. Мы смотрим в целом по республике, поэтому есть вероятность, что земли, которыми мы пользуемся 100 лет, будут им отданы, а земли, которыми они пользовались 100 лет, теперь отойдут к нам. Мы будем думать о государственных интересах, поэтому мы называемся госкомиссией. После нашего решения вы должны подчиниться этому», — сказал он.

Ташиев отметил, что если Кыргызстану придётся обменяться с соседними странами хоть метром земли, то Кыргызстан возьмёт равнозначную землю.

«Если наша земля [до обмена] будет плодородной, то мы возьмём [после обмена] только такую же плодородную землю. Так может сложиться. Ещё раз отмечу, никакие стратегические объекты, трубы не будут никому отданы. Это собственность государства и пока мы на ней стоим, она никому не будет отдана», — сказал он.

Глава ГКНБ также прокомментировал слова о том, что Садыр Жапаров или сам Ташиев «могут продать землю». Он заявил, что такую информацию распространяют провокаторы.

«У нас в стране так, прикрываясь свободой слова, демократией каждый говорит, что взбредёт в голову, чтобы очернить без причины. Нам надо это прекратить. Нам всем нужно государство. […] Мы никогда не будем продавать землю, как говорят некоторые провокаторы, желающие дестабилизировать страну. Земля — это не скот и не машина, чтобы взять и продать. Возможно, были чиновники, которые в своих личных интересах подписывали документы против государственных интересов, но мы этого не сделаем», — сказал он.

Демаркационные работы

По словам главы ГКНБ, в 2021 году Кыргызстан установит ограждения на 150 километрах госграницы и потратит на это минимум 100 млн сомов.

«Раньше в год велись демаркационные работы примерно на 15 километрах. Также мы планируем укрепить погранслужбу. Большинство из этого будет реализовано в Баткенской области», — сказал он.

* 8 февраля 2021 года на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию председатель ГПС Уларбек Шаршеев сообщил, что Кыргызстан каждый год строит на границе ограждения длиной 24 километра и тратит на это 18,5 млн сомов в год.

Про контрабанду на границе и соблюдении договорённостей

Ташиев на встрече также пообещал решить проблему с контрабандой на кыргызско-таджикской границе.

«Каждый груз должен идти только через таможню. Он должен быть зарегистрирован, и должны быть выплачены все налоги. За контрабанду ГСМ ответит лично начальник регионального управления ГКНБ. Если надо, он будет ночевать на границе», — сказал он.

Баткенцы пожаловались Ташиеву на то, что военнослужащие Таджикистана, несмотря на предупреждение и незавершенный процесс демаркации границ, ведут строительные работы на неописанном участке вблизи села Капчыгай. Строительство закрывает путь к пастбищу, которым пользуются жители области.

«Мы соседей призываем к миру и согласию. Они должны придерживаться достигнутых соглашений. Но если они не будут уважать нас, то мы в состоянии дать адекватный ответ. Мы тоже знаем, где и что прикрыть», — заявил Ташиев.

Приграничные конфликты

Приграничные вопросы обсуждаются в Кыргызстане не первый год. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.

15 февраля этого года к Дому правительства в Бишкеке вышли жители приграничных районов Баткенской области, которые просили власти решить вопрос с демаркацией и описанием кыргызско-таджикской границы.

Позже в правительстве сообщили, что решением вопроса займется Ташиев, так как он — глава делегации по приграничным вопросам.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Только с мая по июнь 2020 года на кыргызско-таджикской границе произошло несколько конфликтов с применением оружия.

Конфликты на госгранице происходили также в 2019 году — некоторые из них привели к временной эвакуации кыргызстанцев из сел.