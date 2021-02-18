Антикоррупционная служба ГКНБ сообщила о задержании начальника департамента капстроительства города Джалал-Абад. Его водворили в изолятор.

Чиновника задержали по делу о присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностным положением. Его подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 1,6 миллионов сомов.

По информации АКС, чиновник мэрии Джалал-Абада в 2018 году заключил договор с компанией, которую признали победительницей тендера по расширению одной из улиц города. Но антикоррупционная служба подозревает чиновника в сговоре и завышении стоимости строительных материалов.

«Однако Н.А.К., преследуя свои корыстные цели по извлечению материальной выгоды, вступив в предварительный сговор с ответственными лицами технадзора и частной компании, незаконно завысили объемы выполненных строительных работ и стоимость использованных строительных материалов», — сообщает ГКНБ.