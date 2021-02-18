Кандидаты в президенты Клара Сооронкулова, Эльдар Абакиров и Аймен Касенов объявили об объединении своих партий — «Реформа», «Адилетуу Кыргызстан» и «Асман Ала-Тоо» — для участия в выборах в Бишкекский городской кенеш, которые назначены на 11 апреля.

Үч партиянын лидерлери: Клара Сооронкулова , Аймен Касенов жана Элдар Абакиров, өз күчтөрүн жергиликтүү Кеңештин... Опубликовано Реформа Среда, 17 февраля 2021 г.

«Ближайшая цель объединения – участие в выборах в горкенеш. А вообще, основная цель нашего объединения – это консолидация молодых и прогрессивных сил. Мы надеемся, что это начало большого пути. Мы все желаем процветания нашей стране и надеемся, что добьемся этого вместе», — цитирует Клару Сооронкулову «Азаттык».

Политики подписали меморандум и, по информации «Азаттык», решили участвовать в выборах в БГК под флагом партии «Реформа». Всего в выборах в Бишкекский горкенеш намерены участвовать уже 14 партий.

Кто такая Клара Сооронкулова?

Лидер партии «Реформа», экс-судья Конституционной палаты. Она покинула свою должность, когда за ее отставку с третьей попытки проголосовал парламент, потому что она назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным». Этот закон продвигался, когда президентом был Алмазбек Атамбаев. Основная проблема была в том, что человек лишался права голоса на выборах, если не сдал биометрические данные — отпечатки пальцев.

Ее партии удалось участвовать в парламентских выборах благодаря тому, что им удалось собрать краудфандингом 5 млн сомов залога. Во время предвыборного периода члены партии подвергались травле в соцсетях.

После митингов и отмены результатов парламентских выборов, где «Реформа» набрала почти 1% избирателей, Сооронкулова выступала за объединение политсил и выход в правовое поле.

Кто такой Эльдар Абакиров?

Экс-заместитель министра экономики. На последних парламентских выборах шел кандидатом от партии «Ата Мекен». Пострадал во время октябрьских событий — его ранило осколками.

В одном из своих интервью летом 2020 года рассказал о масштабах коррупции на таможне. Впрочем, тогда же ГТС Кыргызстана опровергла его слова и назвала Абакирова «некомпетентным и несведущим в работе таможенных служб».

Примечательно, что его заявление фактически подтвердило те схемы, о которых писали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в своих расследованиях о коррупции на таможне. Главный фигурант этих расследований — экс-зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Кто такой Аймен Касенов?

Касенов был членом правления Российско-кыргызского фонда развития, а также работал в отделениях «Газпрома» в Бишкеке и Душанбе. В 2015 году был советником Кубанычбека Кулматова, который тогда занимал пост мэра Бишкека.