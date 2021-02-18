Всемирная продовольственная организация ООН (ВПП) начала реализацию проекта по поддержке уязвимых слоев населения в Кыргызстане, пострадавших от пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Проект «Денежные вознаграждения за работу и обучение» начали в городе Кара-Балта, там улучшили инфраструктуру парка. Для работ в парке привлекли 43 местных жителя, которые получили по $100 за свою работу.

За эти деньги они высадили 200 хвойных деревьев, 300 лиственных деревьев, 1 000 кустов, а также изготовили 28 кормушек для белок и 40 скворечников, которые установят в парке.

В организации добавили, что ВПП реализует проект вместе с правительством Швейцарии, которое выделило 2,5 млн швейцарских франков ($2,7 млн). Эти средства пойдут на поддержку 80 тысяч кыргызстанцев, живущих в бедности по всей стране.

«Они получат денежную помощь в городских районах с возможностью участвовать в создании общественных активов и обучении навыкам для улучшения перспектив трудоустройства и увеличения возможностей получения дохода», — сообщили в ВПП ООН.

В организации добавили, что, кроме Кара-Балты, подобные проекты реализуют еще в 23 городах Кыргызстана.