Депутаты парламента 18 февраля рассматривали подготовленный Конституционным совещанием проект нового Основного закона страны, обсуждая его с инициативной группой и членами совещания.

Ранее независимые юристы Кыргызстана проанализировали представленный проект и сообщили, что он содержит ограничения прав и свобод граждан.

Вы можете прочитать их анализ здесь: Требует существенной доработки, нельзя допускать в парламент. Юристы правозащитной клиники «Адилет» разобрали, что не так с новым проектом Конституции

«Бомба замедленного действия». Юристы раскритиковали проект Конституции и рассказали о его рисках

Рассказываем, какие нормы предлагались депутатами на заседании, и какие пункты нового проекта им не понравились.

Будут ли учтены предложения?

Депутат Улукбек Ормонов спросил, кто и как будет принимать их предложения.

«Зачем нам обсуждать, если наши предложения не будут учтены?» — поинтересовался он.

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов ответил, что проект Основного закона передан «в руки парламента», так как Конституционное совещание закончило свою работу.

При этом депутаты инициативной группы не смогли дать конкретный ответ, могут ли нардепы изменить проект Конституции.

«Проект обсуждали три месяца. Сейчас тоже работает секретариат. Дайте предложения», — сказал депутат Бактыбек Турусбеков.

Депутат Кенжебек Бокоев призвал коллег активно участвовать в обсуждении и внести свои предложения. Он отметил, что не президент, а парламент решает, будет ли проект предложен на референдум.

«Этот вариант может и не пройти. Ведь никто не говорил, что проект конституционного совещания — это окончательный вариант», — заявил Бокоев.

По его словам, по регламенту депутаты не смогут внести изменения в проект Конституции, если он будет зарегистрирован вместе с законопроектом о назначении референдума, поэтому им нужно успеть предложить все поправки сейчас.

«Если проект Конституции вместе с проектом о назначении референдума будет предложен на рассмотрение комитета и пройдет регистрацию, то мы не сможем ничего менять. Так написано в законе», — пояснил он.

Посадить за Конституцию

Депутат Бейшеналы Нурдинов

В ходе обсуждения депутат Бейшеналы Нурдинов призвал коллег при рассмотрении проекта Конституции не спешить, соблюдать все нормы закона и, при необходимости, перенести выборы в местные кенеши.

Нурдинов отметил, что зачастую парламент идет на уступки властям и в ускоренном режиме принимает важные документы. Он опасается, что в будущем депутатов могут привлечь к ответственности за это.

Про то, как этот созыв парламента голосовал за законопроекты, вы можете почитать здесь: Что не так с VI созывом Жогорку Кенеша и почему новый парламент может стать таким же

«Сейчас жизнь меняется. Раньше не было, что президента, премьер-министра могут посадить. Сейчас сажают всех. Как бы потом, когда придет сильная власть, депутатов не посадили за то, что рассмотрели и приняли проект Конституции 2021 не по регламенту. Поэтому при рассмотрении проекта давайте соблюдать все процедуры в соответствии с действующей Конституцией», — предупредил нардеп.

По его мнению, если на первое и второе рассмотрение полагается по два месяца, значит, столько и должны рассматривать.

«Когда просили принять то или другое решение, аргументируя, что этому правительству нужен мир, мы на многое соглашались, а ведь спрашивать будут с нас. Сейчас Текебаева винят за Конституцию 2010 года, так и нас в будущем будут винить. Нельзя спешить, лишь бы успеть к 11 апреля», – сказал он.

«Уголовка» за клевету

Депутат Иса Омуркулов спросил, какое наказание полагается за публикации, порочащие честь и достоинство граждан. Члены Конституционного совещания ответили, что такой нормы в новом проекте нет, так как этот вопрос регулируется гражданским правом.

Депутат Иса Омуркулов

Омуркулова возмутила норма, запрещающая уголовное преследование за клевету, его поддержала депутатка Айнура Осмонова.

«Какая гражданская правовая ответственность, когда превыше всего Конституция? Конституция – наш основной закон, и мы живем исходя из него», – отметили нардепы.

Одна из членов Конституционного совещания ответила, что по действующей Конституции никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности. Эта норма следует из международных документов, которые Кыргызстан подписал.

«Если бы наше общество было, как на международном уровне, то да, но вы же читаете Интернет. Если уголовно не преследуется, то я не знаю, что будет. И никакой ответственности… Не как член КС, а как гражданка ответьте: вас завтра начнут поливать грязью, и что? Никто не должен отвечать?» – возмутился Омуркулов.

Депутатка Осмонова в свою очередь заявила, что из-за распространения разного рода информации в соцсетях «люди идут на суицид».

«В мире за это наказывают пожизненно. Чем обосновано это решение? Вы что, приняли новую декларацию прав человека? Свобода слова должна быть, но за лживую информацию надо отвечать», — утверждает Айнура Осмонова.

Депутат Мирлан Жеенчороев напомнил депутатам, что если клеветнические публикации довели до суицида, этот вопрос предусмотрен в Уголовном кодексе. При этом, свои честь, достоинство и деловую репутацию можно защитить в гражданском порядке – они защищаются Гражданским кодексом.

*В 2010 году в стране прошел референдум, где была принята новая Конституция, запрещающая уголовное преследование за клевету. До этого в Основном законе страны не было такого запрета.

Однако несмотря на отмену уголовного преследования, это не помешало властям взыскивать штрафы со СМИ и подавать на них в суд. Так, бывший президент Алмазбек Атамбаев будучи главой страны не раз подвергал критике журналистов и СМИ и обвинял в клевете и искажении его слов.

Он несколько раз подавал в суд на местные СМИ – на издания Zanoza и «Азаттык» в 2017 году и требовал компенсации за оскорбление своей чести и достоинства. Позже он отказался от компенсации, хотя суд встал на его сторону. Несмотря на это, Кыргызстан все же потерял свои позиции в рейтинге свободы слова.

«Монархическая» форма правления

Депутатка Наталья Никитенко во время обсуждения выразила мнение, что предлагаемая в проекте Конституции система похожа на «не президентское и даже не суперпрезидентское, а монархическое правление».

Депутатка Наталья Никитенко

По ее словам, согласно предлагаемому проекту, «практически абсолютно все в руках президента», он – глава исполнительной власти, принимает большое участие в формировании судебной власти, а парламент теряет свои функции и ослабевает.

«В такой системе, когда сломана система сдержек и противовесов, откровенно возникают опасения о том, как механизм будет работать. Например, по отчету главы исполнительной власти как получается? Допустим, парламент набрался смелости и признал работу кабинета министров неудовлетворительной. Что должен сделать президент? Не прописаны механизмы. Он принимает решение отправить в отставку кабинет министров, но он ведь сам возглавляет исполнительную власть. Он должен сам себя отправить в отставку», – сказала Никитенко.

В ответ член Конституционного совещания Болот Токтобаев отметил, что «президент будет нести персональную ответственность, а в проекте Конституции прописан механизм импичмента, которого нет ни в одной стране Центральной Азии».

Депутатки Евгения Строкова и Аида Касымалиева отметили, что предлагаемый механизм импичмента сильно усложнен, и его невозможно будет осуществить на практике.

«Для объявления импичмента нужна половина голосов депутатов парламента, заключение Генеральной прокуратуры и Конституционного суда. Это очень трудно и невозможно в нашей реальности», — заявила Касымалиева.

Депутатка Евгения Строкова

Строкова также отметила, что норма об импичменте написана «очень хитро». Она также назвала новый проект Конституции «монархическим».

«Вроде бы за любое преступление можно [объявить импичмент], но нужна прокуратура, а прокурор назначается президентом и судьи тоже. Это круговорот, это просто обманка», – подчеркнула она.

Депутат Кожобек Рыспаев также подчеркнул, что в проекте не написано о личной ответственности президента за экономическую и политическую ситуацию в стране, как ранее говорилось при переходе к президентской форме правления.

«Где тут написано, что за все теперь отвечает президент? Вы наоборот усложнили процедуру импичмента», — заявил Кожобек Рыспаев.

Авторы проекта ответили, что об ответственности президента указано в других статьях, кроме процедуры импичмента.

Право законодательной инициативы

У депутатки Аиды Касымалиевой вызвало вопросы решение расширить список тех, кто может инициировать законы. Сейчас это 10 тысяч человек (народная инициатива) или депутаты.

Депутатка Аида Касымалиева

По новой редакции это могут быть еще и президент, кабмин, руководство Верховного суда и Генпрокуратуры, Народный Курултай. При этом, предложения президента и кабмина нардепы обязаны будут рассматривать в приоритетном порядке.

Касымалиева опасается, что «если прокуратура и судьи будут инициировать законопроекты, то они будет в интересах ведомств».

«Народный Курултай — совещательный и наблюдательный орган, а как они будут инициировать законопроект? И вы говорите, что будет конкуренция. Будет нагрузка на Жогорку Кенеш, уровень качества законопроектов будет низким. Поэтому предлагаю оставить как есть. Если депутаты избираются народом, то зачем нужен Народный Курултай [для этих целей]?» — спросила она.

По словам Касымалиевой, в аппарат омбудсмена отправлено письмо для получения анализа и мнения Венецианской комиссии по проекту Конституции.

Президент не должен назначать референдум

Депутат Кенжебек Бокоев

В ходе заседания депутат Кенжебек Бокоев, участвовавший в работе Конституционного совещания, озвучил свое особое мнение относительно проекта.

По его словам, раз в Кыргызстане будет установлена президентская система правления, нужно исключить должность председателя кабинета министров.

«Иначе если парламент будет оказывать недоверие, то уходить с должности будет глава правительства. То есть все остается так, как сегодня. Нужно уходить от этого», – сказал Бокоев.

Депутат также напомнил, что во время работы КС высказывался против передачи президенту полномочий по назначению референдума.

«Эти полномочия должны остаться у парламента, как прописано в действующей норме. По истории вы помните, какие опасные обстоятельства складывались, когда референдум назначал президент», – отметил Бокоев.

Он также выразил мнение, что президент не должен вмешиваться в избрание судей.

Дата референдума

В парламенте сообщили, что депутаты назначат референдум после завершения общественных обсуждений по проекту новой Конституции.

«Обсуждение продолжится до 9 марта. А уже в среду, 10 марта, депутаты примут законопроект о назначении плебисцита. Он пройдет в один день с местными выборами — 11 апреля. В бюллетень включат только один вопрос: “Поддерживаете ли проект новой Конституции, да или нет”, — рассказали в парламенте.

Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев отметил, что депутатам может не хватить месяца.

«Это не консультативный референдум, и, чтобы граждане смогли сделать осознанный выбор, потребуется серьезная просветительская работа. Для этого мы должны зарегистрировать группы за и против. Но прежде утвердить календарный план, смету. Мы-то успеем, а вот кыргызстанцам хватит ли времени, чтобы изучить новый проект?» — пояснил Осмоналиев.

*Садыр Жапаров подписал указ о назначении выборов депутатов в местные кенеши на 11 апреля 2021 года. Кроме выборов в местные кенеши в Кыргызстане должны пройти референдум по изменению Конституции.

Ранее в СМИ сообщалось, что референдум планируется объединить с выборами в местные кенеши. В ЦИК также «не исключали» такой возможности. Оба мероприятия обойдутся бюджету примерно в полмиллиарда сомов.

По словам члена ЦИК Тынчтыка Шайназарова, избирательная комиссия начнет подготовку, как только депутаты парламента примут закон о назначении референдума.

«Местные выборы будут проводить ТИК. Они состоятся 11 апреля. Наша задача — организовать референдум. Плебисцит не будет слишком затратным и путаницы не внесет, поскольку в бюллетень включат только один вопрос. УИК и ТИК уже сформированы и их члены обучены», — пояснил Шайназаров.

Конституция номер два

Проект Конституции от 9 февраля — уже второй по счету после того, как к власти после октябрьских событий пришел Садыр Жапаров. Первую версию опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией» – в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и создало новый проект.

Он был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент. По мнению юристов «Адилета», требуется приведение проекта в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями, которые подписывал Кыргызстан.

Сообщество юристов Кыргызстана тоже просит более тщательной переработки и вычитки текста. Сейчас из-за орфографических, пунктуационных и правовых неточностей русский и кыргызский варианты Конституции не совпадают, при этом главным считается кыргызский вариант.

Так же правозащитная организация «Бир Дуйно» 15 февраля опубликовала свое обращение к спикеру парламента Таланту Мамытову. В нем правозащитники сообщили о том, что члены совещания и «представители радикальных групп» дописывали в проект некоторые «одиозные и антидемократические» статьи.

В обращении правозащитники призвали Мамытова не спешить с принятием проекта новой Конституции и «учесть принципы принятия новых Конституций на опыте успешно развитых стран».