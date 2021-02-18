Камчыбек Ташиев, будучи в Баткене, прокомментировал дело экс-муфтия Максата Токтомушева.

Он сказал, что дело нужно пересмотреть «по закону» — и если он действительно нарушил законы, ему придется за это ответить. При этом Ташиев сказал, что нужно уважать и поддерживать религиозных деятелей.

Ранее бывший адвокат президента Садыра Жапарова Акин Токталиев, сторонник экс-муфтия Максата Токтомушева, говорил, что задержание религиозного деятеля — это провокация. При этом Токталиев упоминал, что говорил с Ташиевым и тот заявил, что к провокации не причастен.

Сейчас Токтомушев находится под домашним арестом. В феврале ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях. 10 февраля Максат Токтомушев подал в отставку с поста муфтия и был задержан. Его сторонники — в том числе бывший адвокат Жапарова Акин Токталиев — вышли на акции протеста и требовали отпустить религиозного деятеля под домашний арест.

Президент Садыр Жапаров сообщил, что в муфтияте провели бухгалтерскую проверку, которая выявила финансовые преступления.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс. долларов», — сказал Жапаров.

Он также рассказал о том, что 155 миллионов сомов в августе 2020 года передали некой фирме, которая, в свою очередь, потратила средства на выборы. И эта сумма все еще не восстановлена.