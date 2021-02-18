Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев 18 февраля вернулся в Кыргызстан, и сразу уехал в Баткенскую область с рабочей поездкой.

В Баткенской области Ташиев встретился с полпредом правительства в области Омурбеком Суваналиевым, а также с местными жителями, которые встретили главу Госкомитета.

Ташиев улетел из Кыргызстана 6 февраля в Германию на время лечения, где ему провели операцию по удалению тромба.

Ранее к Дому правительства в Бишкеке выходили жители приграничных районов Баткенской области, которые просили власти решить вопрос с демаркацией и описанием кыргызско-таджикской границы.

Позже в правительстве сообщили, что решением вопроса займется Ташиев, так как он — глава делегации по приграничным вопросам.