Пресс-служба Первомайского районного суда подтвердила «Клоопу», что экс-глава финпола Бакир Таиров больше не находится в СИЗО ГКНБ.

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 17 февраля 2021 года подозреваемому Таирову Б.Д. ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания досудебного производства», — отмечают в суде.

Решение приняли по трем причинам.

«Между прокурором и Таировым Бакиром заключено соглашение о сотрудничестве, также он имеет постоянное место жительства, личность документально установлена. Кроме этого Таиров оплатил в бюджет республики денежные средства в размере 14 тысяч долларов США [1 млн 181 тыс 600 сомов по курсу Нацбанка на 18 февраля]», — пояснили в суде.

В каком качестве были внесены Бакировым деньги — как компенсация ущерба по экономической амнистии, как добровольная помощь по погашению внешнего долга или средства прошли по какой-то иной статье, судом не разъясняется.

Информация о том, что Таирова могут выпустить до суда из СИЗО ГКНБ появилась в СМИ еще 9 февраля. В частности, Kaktus.media, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщило, что он компенсировал ущерб в 20 млн сомов, и вопрос о новой мере пресечения для Таирова решат в ближайшие дни.

Кто такой Бакир Таиров?

До назначения на должность главы финансовой полиции в апреле 2018 года Бакир Таиров всю жизнь проработал в органах правопорядка. Последней его работой до того, как он стал главой финпола, было руководство Управлением внутренних дел на транспорте.

В 2019 году журналисты «Клооп», «Азаттык» и OCCRP опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана $700 млн. Главным фигурантом расследования был экс-таможенник Райымбек Матраимов. Однако кроме клана Матраимовых в расследовании упоминался Бакир Таиров.

Так по данным, которые получили журналисты, супруга депутата Искендера Матраимова — Миновар Жумаева является учредителем компании «AKA Immobilien».

Именно с компанией «АКА» был связан экс-глава финпола Бакир Таиров — брат Таирова Искендер был бизнес-партнером «AKA Petroleum». После смерти Искендера Таирова «AKA Petroleum» занялись его вдова Чолпон Элмуратова и зять братьев Таировых Токтосун Туманбаев.

После октябрьских событий 2020 года Таирова, как и практически всех глав министерств и ведомств, сменили. В декабре 2020 года пресс-служба ГКНБ сообщила о его задержании.

По данным госкомитета нацбезопасности, Таиров в октябре получил от главы одного из госорганов средства в особо крупном размере для финансирования одной из политических партий.