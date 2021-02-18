Кыргызстанская певица Бурул Арунова 16 февраля в интервью Super.tv рассказала, что подверглась семейному насилию со стороны бывшего мужа. В разговоре с журналисткой, она также возмутилась несправедливой судебной системой в Кыргызстане.

Певица рассказала, что развелась с мужем Эрнисом Турсуновым из-за систематических избиений. По ее словам, муж избивал её во время беременности, чтобы она потеряла ребёнка.

«После замужества он показал свою истинную сущность. Причиной наших размолвок стала ложь с его стороны. Когда я говорила ему о его недостатках он не выдерживал и поднимал на меня руку», — сказала она.

Аруновой пришлось обратиться в суд, так как даже после развода насилие продолжалось. По словам певицы, несмотря на подтверждение судебно-медицинской экспертизы нанесенных Турсуновым телесных повреждений, ее бывший муж «откупился всего лишь штрафом».

«По закону, за совершение семейного насилия самое большое наказание это штраф в 60 тысяч сомов. И эта сумма выплачивается государству, а не пострадавшей стороне. Для меня стали настоящим шоком слова прокурора, которые он озвучил в зале суда: “мы не можем его взять под стражу. Пока он тебя не убьет, уголовное дело не возбудят. Или пока ты его не убьешь”. И это сказал прокурор, который работает в нашей судебной системе», — возмутилась Арунова.

Певица отметила, что насилие по отношению к ней не прекращалось даже после того, как суд осудил ее бывшего мужа.

«Зная, что его не посадят, он приходит к нам домой, поднимает руку на моих родителей, на меня, всем нам показывает плохое отношение. Мы звоним в 102, приезжают сотрудники, забирают его. Но оказывается они отпускают его через два часа. После он снова приходил, говорил: “у вас ничего не получится”, насмехался над нами и делал так очень много раз», — сказала певица.

Арунова вышла замуж за Эрниса Турсунова весной 2019-года. Но через год она обратилась в суд с заявлением об избиении со стороны мужа.

Семейное насилие в Кыргызстане

В Кыргызстане каждый год растет количество зарегистрированных случаев семейного насилия. В некоторых случаях побои приводят к смерти женщин — в международной практике это называется фемицид.

По данным Нацстаткома, в 2019 году в Кыргызстане было совершено на 14% больше преступлений в отношении женщин, чем в 2018 году.

А по статистике МВД, за 2020 год было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия. Зачастую женщины, пострадавшие от рук агрессора, не могут обратиться в милицию из-за страха, давления и других причин.

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