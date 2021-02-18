Первый вице-премьер-министр Артём Новиков 18 февраля провёл оперативное совещание из-за увеличения заболеваемости пневмонией среди детей в столице. В нём он заявил, что пока рано полноценно возобновлять офлайн-обучение в образовательных учреждениях.

Новиков отметил, что ситуация с заболеваемостью детей пневмонией, ОРВИ и синдромом Кавасаки сейчас вызывает у общественности большую обеспокоенность. Он раскритиковал ведомства из-за отсутствия плана мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет и поручил в ближайшее время решить этот вопрос.

По его словам, минздрав, минобразования и мэрия Бишкека «должны в недельный срок провести медицинское обследование детей, обучающихся в режиме офлайн в дошкольных и школьных учреждениях и провести ПЦР-анализы на COVID-19 при наличии симптомов».

«Необходимо создать единую информационную медицинскую базу детей в возрасте до 14 лет и вести ежедневный учет заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Все образовательные учреждения, вне зависимости от формы собственности, должны регулярно представлять информацию по каждому ребенку. Дошкольные и школьные учреждения в настоящее время работают в ограниченном формате. Без анализа влияния традиционного учебного процесса в период пандемии COVID-19 на здоровье детей мы не можем говорить о его полноценном возобновлении», — сказал первый вице-премьер.

Он также поручил обеспечить условия для проведения добровольной вакцинации детей противогриппозной вакциной в государственных и частных медицинских организациях.

«Профилактические осмотры детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях должны проводиться на системной основе. Таким образом, начиная со следующей недели, данная практика должна быть внедрена в каждом образовательном учреждении с организацией дежурства медицинского персонала в них», — отметил Новиков.

Дети с пневмонией, ОРВИ и синдромом Кавасаки

16 февраля стало известно, что на лечение в Национальный центр охраны материнства и детства за сутки поступили 32 ребёнка с пневмонией.

«Это не самая большая цифра. Во время обострения вирусной инфекции бывали случаи, когда поступало в два-три раза больше пациентов. Кроме того, мы не можем утверждать, что пневмония у поступивших детей вызвана COVID-19, — для этого нужны исследования», — отметил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев 17 февраля.

По его словам, поступившим на лечение от одного года до 16 лет и их состояние оценивается как средней тяжести.

«Сейчас наблюдается сезонный рост числа пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Это происходит ежегодно. В нынешнем году ситуация немного тяжелее из-за коронавируса, постковидное состояние тоже создает проблемы.

В то же время не могу сказать, что увеличилось число заболевших ОРВИ. Рост количества больных пневмонией мы связываем с COVID-19. После коронавирусной инфекции реабилитация у детей проходит очень долго, а когда иммунитет слабый, дети легко подхватывают вирусную или бактериальную пневмонию», — сообщил Узакбаев.

Всего же по данным директора НЦОМиД, в центре сейчас находятся 136 детей из которых шестеро в реанимации. По его словам, обращения остаются на уровне прошлого года, а минздрав контролирует ситуацию.

«Тяжелой ситуации нет. Из 136 детей — шестеро в реанимации, их состояние с каждым днем стабилизируется. […] Ежедневные обращения остаются на том же уровне, как и в прошлом году: от 170 до 220 пациентов. Большинство мы отправляем на амбулаторное лечение», — сказал Узакбаев.

Он также отметил, что в январе этого года в НЦОМиД поступило рекордное число детей с синдромом Кавасаки. Однако, по его словам, сейчас ситуация находится под контролем, а в каждом ЦСМ столицы организованы дежурства педиатров.

* Синдром Кавасаки – аутоиммунное заболевание, возникающее у детей в возрасте от одного до восьми лет как осложнение после перенесенного острого респираторного вирусного заболевания. Диагноз – системный васкулит коронарных артерий – ставится только врачом-клиницистом.

«Во всем мире, по данным ВОЗ, Кавасаки-подобный синдром осложняется у 0,5-2,5 процента детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У нас такие дети начали поступать с декабря. Январь был самым тяжелым — было очень много пациентов с синдромом Кавасаки. Мы проводили лечение согласно клиническому протоколу минздрава. Ни одного ребенка не потеряли. Сегодня в центре лечатся всего двое детей с синдромом Кавасаки, еще двое были направлены к нам с подозрением, они проходят обследование», — сказал он.

Открытие школ и детсадов Бишкека

Вопрос об открытии государственных школ и детских садов обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

Министерство образования после того, как в республике ввели режимы ЧС и ЧП, спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Сейчас из-за пандемии коронавируса государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу. Остальные сферы деятельности, такие как бизнес, муниципальный транспорт и рынки работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.