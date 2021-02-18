Экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова задержали по делу о незаконном обогащении. Бывшего чиновника, недавно признавшего вину в коррупции на таможне, задержали на двое суток и водворили в изолятор СИЗО ГКНБ.

«Как сообщалось ранее, ГКНБ продолжается досудебное производство в отношении экс-заместителя Государственной таможенной службы Р. Матраимова.18 февраля 2021 года в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов ГКНБ задержан экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов», — сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Два миллиарда и 260 000 сомов

В столице Кыргызстана 11 февраля состоялось давно ожидаемое судебное заседание по делу Райыма Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни и фигуранта самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана.

Заседание в Первомайском районном суде Бишкека получилось коротким, особенно для дела такого масштаба — менее чем за час Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне, суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 млрд сомов (24 млн долларов США) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Впрочем, и двух миллиардов сомов у таможенника — пусть и зампреда — по официальным доходам быть не могло.

Подобное решение суда вызвало резонанс в обществе и стало одной из причин мирного марша за справедливость, прошедшего 14 февраля.

Дело Матраимова прокомментировал президент — Садыр Жапаров заявил, что прошедший суд рассматривал только один эпизод дела экс-чиновника.

По словам президента, ГКНБ направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе. При этом, в журналистских расследованиях есть доказательства, что у семьи Матраимовых в Дубае есть дорогостоящее имущество и даже общий бизнес с кланом Абдыкадыр, который контролирует контрабанду товаров в ЕАЭС через Кыргызстан. (Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр).

15 февраля пресс-служба ГКНБ сообщила, что сотрудники спецслужбы направили запрос в Турцию, Дубаи, Украину и Россию на проверку имущества экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Отмечается, что в случае обнаружения имущества за рубежом, на него будет наложен арест и спецслужба продолжит следствие.

Также в Госкомитете нацбезопасности пояснили, что продолжается следствие по уголовному делу о выводе Айэркеном Саймаити из Кыргызстана более $700 млн. При этом журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP доказали, что Матраимов покровительствовал выводу денег из Кыргызстана.

Кто он такой?

Райым Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

Что почитать про имущество Матраимовых?



