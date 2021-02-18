УВД Ошской области сообщило, что в милицию поступила информация о скончавшемся в городе Узгене трехлетнем мальчике, у которого было множество телесных повреждений. Милиционеры провели опрос свидетелей и задержали 15-летнего парня по подозрению в убийстве.

Свидетели рассказали, что водитель сбил ребенка на машине, а после того как он умер, оставил его в поле. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ребенка убили, а не сбили на машине.

Убийство произошло 17 января 2021 года. Подозреваемый признал свою вину и в присутствии адвоката и официального представителя рассказал подробности случившегося.

«Трехлетний мальчик обматерил 15 летнего подростка. Тот, разозлившись, отвел его в поле, ударил кулаком в лицо и мальчик потерял сознание. После этого он взял камень и ударил мальчика по голове, выбросил тело в камыши и сбежал с места происшествия», — сообщили в УВД Ошской области.

Факт зарегистрирован по статье «Убийство», следственные мероприятия продолжаются. Подозреваемый водворен изолятор временного содержания ОВД Узгенского района.