Пожар в лесополосе вблизи Токмака. Пожарные локализовали возгорание От Айдай Иргебаева - 18 февраля 2021 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readМЧС подтвердило, что на 51 километре трассы Бишкек-Торугарт вблизи Токмака сильный пожар — горит камыш. Огонь тушат четыре пожарных расчета — пламя приближалось к заправке «Брент». О возгорании стало известно в 18:39, в 20:24 огонь был локализован. Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Пожар в магазине Fix Price полностью потушен, пострадавших нет — МЧС Скончался Алиджан Ибрагимов, известный как Граф Токмакский Пожары в здании ЦОНа и на территории ТЭЦ потушены — МЧС