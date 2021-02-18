МЧС подтвердило, что на 51 километре трассы Бишкек-Торугарт вблизи Токмака сильный пожар — горит камыш. Огонь тушат четыре пожарных расчета — пламя приближалось к заправке «Брент».

О возгорании стало известно в 18:39, в 20:24 огонь был локализован.



