В бывшем госпредприятии «Мулк» при ФУГИ ответили на обвинения в коррупции со стороны финпола в ТЦ «Караван». Там считают эти заявления финпола необоснованными, бездоказательными и не соответствующими действительности.

* В феврале 2020 года ГП «Мулк», которое занималось объектами в ведении Фонда госимущества, реорганизовали в ГП «Дирекция по управлению объектами».



В чём обвиняли ГП «Мулк»?

15 февраля финпол заявил, что выявил коррупционную схему в госпредприятии «Мулк», на балансе которого находится ТЦ «Караван».

Ведомство сообщило, что руководящие лица госпредприятия сдавали в аренду торговые места в торговом центре «своим людям» по минимальной цене, не проводили электронные аукционы с 2017 года и начисляли зарплату «мертвым душам». В результате они нанесли бюджету упущенную выгоду в особо крупном размере — более 367 млн сомов.

Что говорят в госпредприятии?

Там говорят, что с 2017 года договоры с арендаторами заключали «с учетом реальной рыночной цены за торговые места на тот период» в соответствии с законодательством республики.

«Данные договоры соответствующим образом прошли согласование в ФУГИ, имели юридическую силу и действовали по май 2019 года», — отметили в госпредприятии.

ГП «Дирекция по управлению объектами» пыталось выполнить предписания ФУГИ, по которому торговые места в «Караване» необходимо предоставлять в аренду через электронные торги. Но арендаторы ТЦ оказались против и выходили на митинги, требуя исключить их из электронных торгов и перезаключить с ними договоры.

«Вопрос об исключении «Каравана» остается нерешенным, и выставить торговые бутики на электронные торги не представляется возможным из-за того, что их не освобождают арендаторы […] На основании обращения арендаторов «Каравана» министерством экономики была создана рабочая межведомственная комиссия для решения данного вопроса», — отметили в госпредприятии.

Так же там считают, что оценка финпола об нанесении бюджету ущерба в виде упущенной выгоды более 367 млн сомов — «безосновательна и выдуманна».

«Сумма ущерба взята из расчетов финполиции на основании устного опроса и условно установлена в пределах $50 за 1 кв. метр. Но торговые центры «Бишкек Парк», «Бета Сторес», «ЦУМ», ГУМ «Чынар», «Азия Молл» являются частными и имеют высокий статус торговых центров с большими вложениями и развлекательными комплексами. Построены они значительно позже «Каравана», поэтому ценовое сравнение здесь также не имеет оснований», — отметили чиновники.

* Финпол сообщал, что 1 кв. метр площади в аренду стоит в «Караване» от 7 до 20 долларов, а в других аналогичных торговых центрах Бишкека цена варьируется 70 до 200 долларов. Самая минимальная же стоимость аренды за 1 кв. метр в аналогичных торговых центрах столицы, по данным финпола, составляет 50 долларов.

В бывшем «Мулк» сообщили, что согласно Инструкции «О порядке начисления арендной платы за пользование государственным сооружениями, зданиями, в том числе административными» от 26 января 2016 года 1 квадратный метр в «Караване» стоит 187 сомов.

В госпредприятии также опровергли информацию и о финансовых нарушениях, о которых говорилось в заявлении финпола. Так информацию о зачислении зарплат «мёртвым душам» в «Дирекции по управлению объектами» назвали не соответствующей действительности и отметили, что все работники предприятия работают согласно трудовым договорам.

«Что касательно государственных закупок, заявляем, что на все госзакупки в установленном порядке проведены тендеры», — подчеркнули в госпредприятии.

ТЦ «Караван» и митинги арендаторов

Ранее «Караваном» в центре города владел экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. ТЦ у политика конфискован по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях. Сейчас ТЦ «Караван» фактически принадлежит государству: находится на балансе госпредприятия «Мулк» и приносит в год порядка 74 млн сомов.

Весной 2020 года стало известно, что ТЦ выставят на электронные торги для арендаторов. Поэтому с 15 августа 2020 года здание прежним арендаторам надо будет освободить, до этого погасив задолженности по аренде. В уведомлении было сказано, что арендаторы могут выкупить право аренды бутиков на электронных торгах, если смогут.

После этого арендаторы неоднократно выходили на митинги. В первый раз они вышли на акцию 3 марта 2020 года и обратились к тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать их рабочих мест, но не были услышаны. Митинги предпринимателей прошли так же уже после окончания режима ЧП в августе и сентябре.

В сентябре к митингующим вышли представители Фонда по управлению госимуществом и аппарата президента. Как сообщило издание 24.kg, тогда статс-секретарь ФУГИ Ильяз Ташбаев пояснил, что ведомство намерено пролонгировать договоры, а заведующий отделом экономики аппарата главы государства Данияр Иманалиев пригласил пятерых представителей митингующих для того, чтобы принять их обращение. Но ТЦ так и остался в списке имущества, выставленного на электронные торги.

11 ноября 2020 года арендаторы вновь вышли на митинг. Занимавшая тогда пост вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева пообещала митинговавшим арендаторам «Каравана» помочь их проблеме.

1 февраля 2021 года арендаторы торгового центра еще раз вышли на митинг с теми же требованиями — не лишать их рабочих мест и решить вопрос с договорами аренды.