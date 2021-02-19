Спорная территория в районе Ала-Бука. Фото: Талгат Абдижалил уулу

Фото: Талгат Абдижалил уулу

Десятки жителей Ала-Букинского района Джалал-Абадской области собрались на митинг 12 февраля и выразили недовольство установкой узбекской стороной проволочного ограждения на неуточненных землях кыргызско-узбекской границы.

Житель села Кош-Болот Ала-Букинского района распространил видео, где он рассказывает, что «граница будет теперь проходить здесь, а земли перешли узбекской стороне».

«Вот здесь стоят солдаты узбекской стороны, приносят проволоку и собираются огородить», — слышится на видео.

Другой житель села Кош-Болот Сапаралы Жолдошов рассказал изданию «Азаттык», что большинство пограничных земель переходят Узбекистану.

«До этого узбекская граница проходила на 3 километра дальше от места, где мы стоим. По той дороге кыргызы тоже ездили. Теперь граница проходит по жилой местности. Мы требуем перенести границу обратно», — сказал Жолдошов.

Джайлообай Досбаев тоже живет в этом селе. Он рассказал, что граница теперь проходит через его двор.

«Проживаю здесь много лет. На проведенной недавно лении границы остался мой туалет. Если мои дети пойдут играть в ту сторону, что будет?» — задается вопросом Досбаев.

Этот вопрос поднимался на недавнем двухдневном митинге в Бишкеке — тогда жители приграничных сел призвали власти решить вопросы с неуточненными границами.

Пограничная служба, которая теперь относится к ГКНБ назвала законным установку узбекской стороной ограждения на границе, так как эти участки обменяли еще в 2017 году.

«Прохождение делимитированной государственной границы в местностях Кош-Болот, Кара-Белес и Кок-Серек Ала-Букинского района Джалал-Абадской области определено в соответствии с Договором между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской Государственной границе от 5 сентября 2017 года. Он ратифицирован законом от 2 октября 2017 года №173», — говорится в сообщении.

Также в службе сообщили о том, что установка ограждения узбекской стороной прекращена до окончания разъяснительных работ среди местного населения, чтобы предотвратить обострения ситуации.

Упомянутый в сообщении ГКНБ закон был выставлен на сайте правительства. Подписал закон тогдашний президент Алмазбек Атамбаев. В законе дана ссылка на договор между двумя государствами, но она не работает, поэтому не удалось найти документ.

Заместитель полномочного представителя по Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов сообщил, что Кыргызстану было передано более 61 гектара земли на отрезке Кара-Белес села Кош-Болот айыльного аймака Кок-Серек.

По словам исполняющего обязанности главы Госагентства по земельным ресурсам Абдулата Мурзаева, участок Кара-Белес в Ала-Букинском районе по юридическим документам и ранее принадлежал Узбекистану. Ну, а участок Абадан хоть и принадлежал Кыргызстану, использовался Узбекистаном.

«Поэтому эти 14,37 гектаров земли оставили им, передав в общей сложности 38,04 гектаров вместо 61,63 гектаров, получив взамен другой участок. Вот таким образом и произвели обмен. Здесь нужно отметить, что земли, где построены жилые здания или земли, которые используются жителями, не переданы, обменяны свободные земли», — сказал Мырзаев.