Депутаты Ошского городского кенеша на заседании 18 февраля утвердили бюджет на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Оша.

Бюджет города на текущий год закрепили в 1 млрд 357 млн 700 тысяч сомов. Больше всего денег выделено на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также на сектор образования. Меньше всего средств получить сектор социальной защиты, а также сектор обороны.

29,8 % строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;

29,2% сектор образования;

22,2 государственные службы общего направления;

11,1% экономические вопросы;

6,1 % сектор культуры и спорта;

1,1 % сектор социальной защиты;

0,5 % сектор обороны.

Коронавирус и налоги

Во время пандемии коронавируса в прошлом году 25 марта в городе Оше был введен режим чрезвычайного положения. По этой причине большинство бизнес-субъектов приостановили свою деятельность и налоги не перечислялись в полном объеме.

Мэр города Таалайбек Сарыбашов сообщил, что только в первый месяц карантина в бюджет не поступило 39 млн сомов. Также, он предположил, что в общей сложности в казну не поступит около 150 млн сомов. Для поддержки бюджета был принят антикризисный план, который позволи сэкономить средства из других сфер.

При этом, несмотря на экономический кризис, мэрия Оша не стала приостанавливать облагораживание берега реки Ак-Буура. В общей сложности для реконструкции Ак-Бууры было заложено 252 млн сомов, из них 60 млн сомов предусмотрено из городского бюджета.

В ноябре прошлого года экс-вице-мэр Сабижан Турдуев сообщил о том, что в бюджет города Ош в течение девяти месяцев недопоступило 102 млн сомов из запланированной суммы.

Но уже 18 февраля первый вице-мэр Жылдызбек Турганбаев сообщил, что в 2020 году в городской бюджет поступило на 32 млн сомов больше запланированной суммы.