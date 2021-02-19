Первый вице-премьер-министр Артём Новиков 18 февраля в ходе онлайн совещания сообщил, что работников МЧС переведут в режим повышенной готовности.

По его словам, это необходимо из-за роста вероятности возникновения природных катаклизмов — селей, оползней, наводнений и подтоплений в весенне-летний период. Хотя такие катаклизмы происходят ежегодно, люди часто не готовы к ним — иногда не обходится без жертв, люди регулярно несут убытки из-за селей и потопов.

Новиков поручил МЧС осуществлять регулярный мониторинг участков, подверженных селям и оползням.

А полномочным представительствам в областях и МЧС поручил заблаговременно провести берегоукрепительные работы, заблаговременно очистить селеотводные каналы и арыки.

Министерству транспорта совместно с минсельхозом первый вице-премьер поручил привести в готовность ирригационные системы до 10 апреля этого года.

«Важно провести все необходимые превентивные меры для обеспечения безопасности здоровья и жизни наших граждан. МЧС и аппараты полномочных представительств в регионах должны быть готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом подготовки временного жилья и всего необходимого для населения. Кроме того, должна оперативно работать система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, чтобы население было своевременно информировано», — сказал Новиков.

В свою очередь представители МЧС сообщили, что на сегодняшний день ситуация в стране стабильная. На постоянной основе проводится мониторинг и контроль потенциально опасных участков, где возможен сход оползней, селевых потоков и паводков.

По данным МЧС, в Кыргызстане ежегодно происходит около 70 чрезвычайных ситуаций, связанных с селями и паводками. Это составляет до 29-30% всех чрезвычайных ситуаций.

К тому же, практически вся территория Кыргызстана является селеопасной — всего в стране насчитывается 3103 селевых рек.

Селе-паводковым поражениям чаще всего подвергаются населенные пункты, транспортные коммуникации, сельхозугодия, ирригационные сооружения и другие объекты.