Профессиональная футболистка Айдана Оторбаева 18 февраля стала обладательницей специальной награды в номинации FIFPro Hero от Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

FIFPro Hero учреждена только в этом году и Оторбаева первая, получившая эту награду. Она вручается «игроку, который сделал что-то настолько особенное, что FIFPro пришлось это признать».

В пик пандемии COVID-19 в июле 2020 года Айдана Оторбаева организовала молодежную группу волонтеров «Сообща» и руководила ей. Вместе с другими волонтерами участники «Сообща» помогали пациентам и медикам в «красной зоне».

«Айдана стала не только образцом для подражания для девушек, которые хотят быть футболистками, но и прекрасным примером того, как можно помочь многим другим, а также вдохновить своим собственным примером и мотивацией.

Принимая во внимание пандемию, поразившую почти весь мир за последние четырнадцать месяцев, отборочная комиссия считает, что Айдана Оторбаева заслуживает особого признания за эти героические усилия», — отметили в FIFPro.

На своей странице в Фейсбуке Оторбаева выразила благодарность волонтёрам из «Сообща».

«Для меня эта награда значит многое. Я понятие не имела, что моя небольшая волонтёрская деятельность принесёт мне столько добра и радости. Даже сейчас, я принимаю это как аванс. Я буду и хочу всегда руководством сердцем и быть на стороне добра и мира […] Без вас [волонтёров] не было бы всего этого! Я посвящаю эту награду каждому из вас! Спасибо! Спасибо за ваши добрые и храбрые сердца!» — написала футболистка.

Айдана Оторбаева профессиональная футболистка. В 2018 году она подписала годовой контракт с испанским клубом годовой контракт с клубом Madrid CFF.

Кто ещё получил награды от FIFPro?

Награду в номинации Player Activism получила капитан Католического университета в Чили Хавьера Морено. Эту награду получает «игрок, который проводит кампанию по достижению политических или социальных изменений посредством пропаганды какого-либо дела». Морено получила её за борьбу с сексуальным насилием в женском футболе.

Награду в номинации Player Impact получил игрок английского клуба Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рэшфорд. Она вручается «игроку, который стремится оказывать влияние на жизнь других». Рэшфорду награду вручили за организацию бесплатного школьного питания для детей из неблагополучных семей в Великобритании.

Контекст: В марте 2020 года, когда из-за пандемии британским властям пришлось закрыть школы, дети из неблагополучных семей остались без бесплатного обеда. После этого, Рэшфорд начал кампанию по сбору средств для детей из бедных семей — удалось собрать 20 млн фунтов.

После закрытия школ, неблагополучные семьи получали ваучеры на 15 фунтов в неделю, которые можно было обменять на еду в супермаркетах. Но летом правительство намеревалось свернуть программу. Футболист в ответ опубликовал открытые письмо, в котором призвал британские власти поменять решение. Инициатива Рэшфорда получила одобрение у большинства населения и правительства пришлось согласиться. В итоге на продление программы было выделено более 100 млн фунтов.

За эту борьбу Маркус Рэшфорд в октябре 2020 года стал кавалером Ордена Британской империи, а 18 февраля футболист попал на обложку журнала TIME и в список 100 самых влиятельных людей будущего.

Награду в номинации Player Voice получила национальная женская сборная Кипра по футболу. Её вручают «игрокам, которые используют свою платформу, чтобы повысить свой голос и/или голоса других, чтобы подчеркнуть проблему и повлиять на изменения в футбольной индустрии». Игроки национальной женской сборной Кипра получили награду за борьбу за равенство в кипрском футболе.