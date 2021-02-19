Посольство США в Кыргызстане отреагировало на повторное задержание ГКНБ экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, которое произошло 18 февраля. Арест произвели не по делу о коррупции, по которому его признали виновным, а по другому делу — о незаконном отмывании преступных доходов.

США приветствуют расследование и задержание Райымбека Матраимова по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов. Мы готовы работать с правоохранительными органами Кыргызстана по выявлению похищенных активов и, в случае подтверждения, их возврату кыргызскому народу. — U.S. Embassy Bishkek (@USEmbassyKG) February 19, 2021

В своем твиттере дипломатическое ведомство отметило, что Соединенные Штаты «приветствуют» расследование в отношении Матраимова и его арест по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов.

«Мы готовы работать с правоохранительными органами Кыргызстана по выявлению похищенных активов и, в случае подтверждения, их возврату кыргызскому народу», — говорится в сообщении посольства США.

Кыргызстанцы в «списке Магнитского»



Ранее в декабре 2020 года посол США в Кыргызстане Дональд Лу назвал «недостаточными» шаги властей по борьбе с оргпреступностью, а МИД Кыргызстана заявил, что в высказываниях дипломата есть элементы вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие [следствие по делу о коррупции на таможне, в котором экс-замглавы структуры вынесли обвинительный приговор, и он сам признал свою вину].

Минфин США после этого внес экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова, о «клане» которого упоминал Дональд Лу, в санкционный «список Магнитского». Позже госсекретарь США Майк Помпео в своем Твиттере написал, что в этот же список включена и супруга Матраимова — Уулкан Тургунова.

После этого директор департамента информации МИД Нурлан Суеркулов рассказал ИА АКИpress о том, что США согласились помочь Кыргызстану, и что МИД «запросило у Посольства США материалы, которые могли бы поспособствовать справедливому расследованию резонансных дел».

Также чиновник заявил, что благодаря кыргызско-американскому сотрудничеству в республику «была возвращена часть украденных у народа Кыргызстана активов», и заверил, что «совместная работа с американскими коллегами по выявлению и возврату незаконно приобретенных активов продолжается». Он не разъяснил, о каких именно активах, на какую сумму и в рамках каких уголовных дел идет речь. Эта информация не озвучивалась ни МИД, ни другими структурами Кыргызстана до сих пор.

Два миллиарда и 260 000 сомов

До этого 11 февраля в Бишкеке состоялось давно ожидаемое судебное заседание по делу Райымбека Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни и фигуранта самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана.

Заседание в Первомайском районном суде Бишкека получилось коротким, особенно для дела такого масштаба — менее чем за час Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне, суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 млрд сомов (24 млн долларов США) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Впрочем, и двух миллиардов сомов у таможенника — пусть и зампреда — по официальным доходам быть не могло.

Подобное решение суда вызвало резонанс в обществе и стало одной из причин мирного марша за справедливость, прошедшего 14 февраля.

Дело Матраимова прокомментировал президент Садыр Жапаров, заявив, что прошедший суд рассматривал только один эпизод дела экс-чиновника.

По словам президента, ГКНБ направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе. При этом, в журналистских расследованиях есть доказательства, что у семьи Матраимовых в Дубае есть дорогостоящее имущество и даже общий бизнес с кланом Абдыкадыр, который контролирует контрабанду товаров в ЕАЭС через Кыргызстан. (Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр).

15 февраля пресс-служба ГКНБ сообщила, что сотрудники спецслужбы направили запрос в Турцию, Дубаи, Украину и Россию на проверку имущества экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Отмечается, что в случае обнаружения имущества за рубежом, на него будет наложен арест и спецслужба продолжит следствие.

Затем 18 февраля ГКНБ задержал Матраимова уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов — его водворили в СИЗО ГКНБ на двое суток.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».

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