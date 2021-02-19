Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение два проекта, которыми хочет запретить членам организованных преступных группировок баллотироваться в депутаты и президенты.

В законопроекте «О противодействии организованной преступности» предлагается не допускать или снимать с должности президента, депутата местного кенеша или парламента человека, ранее судимого за преступления в составе ОПГ.

Кроме этого, МВД предлагает внести аналогичные поправки в закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». В проекте говорится, что на должность президента нельзя избирать человека, имеющего судимость за преступления в составе ОПГ.

При этом, главой государства нельзя стать даже со снятой или погашенной судимостью.

В справке обосновании к проекту говорится, что основой для принятия закона служит «возрастающие масштабы организованной преступности», которые представляют угрозу безопасности государства и общества

«Она [организованная преступность] усиливает свои позиции посредством проникновения в высшие эшелоны власти, используя отсутствие надежной нормативной правовой базы», — говорится в документе.

Кроме этого, в министерстве отметили, что в последние годы на выборах не обходится без участия криминала.