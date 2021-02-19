В преддверии своего визита в Москву, президент Садыр Жапаров написал статью «Союзнические узы», в которой рассказал об отношениях Кыргызстана и России. Статья была опубликована 19 февраля в правительственной газете «Слово Кыргызстана».

В своей статье Жапаров описал большой вклад России в образование и объединение кыргызского народа, рассказал о роли русского языка и перспективах сотрудничества двух стран.

Полный текст статьи президента можно прочитать тут.

Вклад в образование

Президент в начале своей статьи отмечает, что Россия когда-то помогла объединиться кыргызскому народу.

«Вхождение в 19 веке в состав России способствовало консолидации кыргызов в единый народ и заложило перспективы его дальнейшего развития», — считает президент.

Он также отмечает большой вклад России в образование кыргызов. По его мнению, Октябрьская революция 1917 года, в результате которой воцарилась советская власть, «придала мощный стимул к воссозданию практически утраченной кыргызами письменности».

Также президент в своей статье упомянул вклад российских учёных — академиков Константина Юдахина, Константина Скрябина, Михаила Лущихина и других за вклад в становлении и развитии науки. Жапаров отметил, что это способствовало появлению кыргызской интеллигенции, которые были воспитанниками московских и ленинградских вузов.

«В рамках братской семьи союзных республик с помощью России созрели основы национальной государственности. Много лет Кыргызстан жил и развивался рука об руку с Россией, эти нерушимые связи исторически занимают прочное положение в материальном и духовном фундаменте нашей древней и молодой государственности», — подчеркнул президент.

Жапаров также упомянул роль русского языка и отметил, что русский язык — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. К тому же он хорошо защищен на законодательном уровне, а его статус закреплён в Конституции.

Продлить перекрёстный год

Жапаров в своей статьи упомянул перекрёстный 2020 год Кыргызстана и России и предложил продлить его.

* В рамках него в 2020 году должны были состояться около двухсот мероприятий в культурно-гуманитарной, политической, экономической и других сферах.

Однако из-за пандемии, форматы некоторых мероприятий изменили. Так, в офлайн формате в конце февраля 2020 года провели торжественное открытие, а День России в Кыргызстане и День независимости Кыргызстана в России прошли уже в онлайн формате.

«От имени многонационального народа Кыргызстана я предлагаю продлить сроки проведения перекрёстного года. Уверен, что найду поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства.

Хочу особо отметить, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется нашими национальными интересами. Они, как известно, связаны с дальнейшим укреплением государственного суверенитета Кыргызстана, обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия, стимулированием развития в стране духовной и гуманитарной сфер», — говорится в статье.

Жапаров считает, что курс на выведение отношений с Россией на уровень стратегического партнёрства отвечает национальным интересам Кыргызстана.

Он отметил, что укреплению сотрудничества с Россией нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике страны отводится ключевое место.

«Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион.

Уверен, что предстоящий визит будет способствовать укреплению отношений между нашими странами и развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул президент.

Президент на самоизоляции

Президент Садыр Жапаров сейчас находится на самоизоляции и работает удалённо из-за запланированных на ближайшее время международных поездок.

В аппарате президента отметили, что несмотря на это Жапаров «держит руку на пульсе всех событий, происходящих в стране».

Ранее Жапаров говорил, что свою первую поездку в качестве президента Кыргызстана планирует совершить в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным.