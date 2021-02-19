Эльнура Алканова, сторонница экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова, которого недавно признали виновным в коррупции, объяснила, откуда у него 2 млрд сомов, чтобы погасить ущерб, выставленный ГКНБ.

«Эти деньги он собрал со своих родственников, часть — деньги его семьи, часть — деньги его родственников, его сторонников, знакомых, людей, с которыми он непосредственно имеет хорошие отношения — с них он собрал всю эту сумму», — сказала она в ответ на вопрос корреспондента «Клоопа»

Также Алканова сказала, что часть из 1,4 млрд сомов в качестве возмещения ущерба его родственники взяли в кредит.

«Он продал все свое имущество, которое было, он продал весь скот, это все отдал. Они [родственники Райымбека Матраимова] также взяли кредиты, Искендер Исмаилович [Матраимов, депутат парламента, старший брат Райымбека Матраимова] лично взял несколько кредитов, это то, что я знаю, что мне известно. Кроме этого, в целом как они сумму собрали я не знаю, полной картиной владеть не могу. Я не являюсь близким родственником или близким доверенным человеком», — заключила она.

18 февраля Райымбека Матраимова повторно задержали сотрудники ГКНБ теперь уже по делу о незаконном отмывании преступных доходов.

На следующий день в Бишкеке и в Кара-Суу, на малой родине экс-чиновника, прошли митинги, собравшиеся требовали у властей отпустить задержанного.

Мера пресечения ему пока не избрана, он находится в ИВС СИЗО ГКНБ.

Два миллиарда и 260 000 сомов

До этого 11 февраля в Бишкеке состоялось давно ожидаемое судебное заседание по делу Райымбека Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни и фигуранта самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана.

Заседание в Первомайском районном суде Бишкека получилось коротким, особенно для дела такого масштаба — менее чем за час Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне, суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 млрд сомов (24 млн долларов США) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

Впрочем, и двух миллиардов сомов у таможенника — пусть и зампреда — по официальным доходам быть не могло.

Подобное решение суда вызвало резонанс в обществе и стало одной из причин мирного марша за справедливость, прошедшего 14 февраля.

Дело Матраимова прокомментировал президент Садыр Жапаров, заявив, что прошедший суд рассматривал только один эпизод дела экс-чиновника.

По словам президента, ГКНБ направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе. При этом, в журналистских расследованиях есть доказательства, что у семьи Матраимовых в Дубае есть дорогостоящее имущество и даже общий бизнес с кланом Абдыкадыр, который контролирует контрабанду товаров в ЕАЭС через Кыргызстан. (Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр).

15 февраля пресс-служба ГКНБ сообщила, что сотрудники спецслужбы направили запрос в Турцию, Дубаи, Украину и Россию на проверку имущества экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Отмечается, что в случае обнаружения имущества за рубежом, на него будет наложен арест и спецслужба продолжит следствие.

Затем 18 февраля ГКНБ задержал Матраимова уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов — его водворили в СИЗО ГКНБ на двое суток.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».