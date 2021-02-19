Только после 22 часов 18 февраля был потушен пожар, разгоревшийся в лесополосе на 51 километре трассы Бишкек-Торугарт, вблизи Токмака.
О возгорании в МЧС сообщили в 18:39 18 февраля — на видео была зафиксирована большая территория, покрытая огнем. Он приближался к заправке «Брент».
С огнем боролись четыре пожарных расчета — им удалось не допустить пожар до заправки. К 20 часам огонь локализовали — пламя перестало распространяться.
По информации МЧС, жертв и пострадавших от огня нет. Однако, от пламени пострадали более 60 гектаров лесопосадок и полей. Причины возгорания выясняются, как и масштаб нанесенного ущерба.