Оригинал материала опубликован на Радио «Азаттык». Автор материала Айбек Бийбосунов.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане в 2020 году из-за пандемии коронавируса почти в каждой семье в среднем один человек остался без работы.

«Мы учимся и работаем в России»

Жительница города Бишкек Фатима Тургунбаева никак не может отправить своего 20-летнего сына в Россию. Ее сын после окончания одного из бишкекских лицеев работал в России, а в начале пандемии вернулся в Кыргызстан.

Семья Фатимы в последние годы жила за счет денег, присылаемых сыном из России. Она сетует, что парень сидит дома без работы, и рассказала причину, почему он не может уехать в Россию. «Муж умер несколько лет назад. Нас поддерживал сын, который работал в России. А теперь и он остался без работы. Он пытался искать работу в Бишкеке, но ничего не нашел. Если и была работа, то очень низкооплачиваемая. Мы интересовались стоимостью авиабилетов в Россию, оказывается, цены подскочили до 60-70 тысяч сомов. Где мы найдем такие деньги? Я ничем помочь не могу, разве что сын сам сможет заработать и купить билет. Брать кредит боимся», — говорит женщина.

Мурат Жусупбеков – студент российского аграрного университета в городе Орел. В период пандемии он вернулся в Кыргызстан и продолжал уччебу онлайн.

8 февраля университет, где учится Мурат, возобновил обучение в традиционном формате. Но студент из Кыргызстана не смог присоединиться к однокурсникам.

«Тогда я прилетел из России в Кыргызстан за 15 тысяч рублей. Теперь, чтобы вернуться, необходимо 60 тысяч сомов. Это очень большая сумма для студентов. Тех, кто не может вернуться в Россию, много. Не известно, когда мы сможем вылететь. Хорошо, если правительство решило бы этот вопрос. Потому что прерывается наша учеба», — рассказывает он.

По информации Министерства иностранных дел, с началом пандемии на родину вернулись почти 30 тысяч кыргызстанцев из 60 стран мира. А по неофициальной информации – число вернувшихся граждан составляет более 100 тысяч. Основная часть – это мигранты, находившиеся в России, которые сейчас пытаются вернуться обратно.

«Мы не смогли найти работу в Кыргызстане»

Азат Касымов 5 февраля вылетел в Москву. С началом пандемии он вернулся в Кыргызстан и последние 10 месяцев пытался найти стабильную работу. По словам Азата, он не хотел работать на зарплату ниже 15 тысячи сомов, так как этих денег не хватило бы на его ежемесячные расходы.

В данное время в Москве ощущается дефицит рабочей силы, говорит Азат, из-за этого выросли зарплаты:

— За те 10 месяцев, что я находился в Кыргызстане, в Москве многое изменилось. Оказывается, не хватает работников в сфере обслуживания, строительства. В прошлом году многие ходили в поиске работы. А сейчас предложения о работе поступают из многих мест. Работающие таксистом знакомые советуют срочно взять машину и заняться извозом, говорят, что сейчас работа у них идет хорошо. Оказалось, что Москва в какой-то степени зависима от трудовых мигрантов. Особенно — сфера обслуживания. Работы много, но многие мигранты не могут вернуться в Россию из-за высоких цен на авиабилеты.

Между тем Россия — не единственная страна, куда устремлены взоры желающих отправиться в поисках лучшей доли.

28-летний Медер Кубанычбек уулу изучает иностранный язык, чтобы уехать в Дубай или Европу. До этого он успел полгода поработать в России:

— Сейчас я работаю поваром. В день зарабатываю почти 1000 сомов, которых хватает только на питание и ежедневные нужды. Планирую уехать за рубеж: заработать деньги, построить дом, жениться. Сейчас веду переговоры с компаниями, предлагающими работу в Дубае, Катаре, Турции или европейских странах. С заработной платой, которую здесь платят, вряд ли смогу наладить жизнь и встать на ноги.

По информации Министерства здравоохранения и соцразвития, в 2020 году число безработных по сравнению с предыдущим годом выросло на 4%.

Так, если в 2019 году число безработных составляло 94 тысячи человек, то с начала 2020 года и по сегодняшний день их число достигло 98 700 человек. И это только официально зарегистрированные. Сообщается, что не зарегистрированных безработных больше этих показателей в 2-3 раза.

Представитель ассоциации «Замандаш» Азамат Айтбаев обращает внимание на то, что уровень миграции растет с каждым днем:

— Можно, конечно, попытаться найти работу в Кыргызстане. Но разница в заработной плате — небо и земля. В Кыргызстане зарплаты едва хватает на ежемесячные расходы. В Москве же можно найти работу с заработной платой в 100 тысяч сомов. Из-за этого многие и стараются уехать. К нам многие стали обращаться с просьбой помочь выехать в Россию или другие страны. Власти работают над решением этих проблем.

Правительство ведет переговоры с Россией

Правительство России в период пандемии приняло постановление №635 — о временном ограничении въезда иностранных граждан на территорию страны. Документом ограничивался въезд иностранных граждан на территорию РФ. Кроме того, для въезда в Россию теперь требуется документ, подтверждающий «острую необходимость». Сейчас из Бишкека в Москву действуют 6 авиарейсов в неделю, которыми можно вылететь без справки-обоснования.

В одной из авиакомпаний Бишкека, куда мы обратились, сообщили, что стоимость билета на такой рейс составляет 66 400 сомов.

Как рассказывает заместитель председателя Госкомитета по миграции Самат Токтоболотов, сейчас ведутся переговоры с российской стороной:

— Есть два способа добраться до России. Первый – это прямые авиарейсы, второй – чартеры. Для прямых рейсов обоснование не нужно. Сейчас правительство проводит переговоры с Россией по поводу увеличения количества авиарейсов. Первые шаги сделаны. Предстоит первый официальный визит президента Садыра Жапарова в Россию. Во время встречи одним из основных вопросов будет вопрос об увеличении количества рейсов.

На миграцию влияет не только экономический кризис, говорит эксперт в области экономики Кайрат Итибаев, но и политическая обстановка в стране. По его словам, расстраивает то, что страну покидает образованная, трудоспособная молодежь:

— С получением независимости все фабрики и заводы разрушены, разворованы и проданы в Китай на металлолом. В итоге мы столкнулись с кризисом. Сейчас в Кыргызстане для молодежи нет условий. Многие из них не верят государству. Коррупция и сложившаяся политическая обстановка в стране уничтожает веру молодых людей. В результате многие из них, не успев закончить учебу, уезжают в другие страны.

Сообщается, что на сегодняшний день почти 800 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции за рубежом. Однако точных статистических данных по миграции нет. По подсчетам специалистов, число граждан, находящихся на заработках за рубежом, превышает 1 млн человек.