Телеканал «Ала-Тоо 24», входящий в семейство финансируемого из бюджета страны ОТРК, удалил со своего YouTubе видеосюжет с опросом граждан в день марша против коррупции в Бишкеке. Митингующие были недовольны приговором в отношении экс-таможенника Райымбека Матраимова. Суд признал его виновным в коррупции, но приговорил его лишь к штрафу в 260 тысяч сомов.

Сюжет «Ала-Тоо 24» был опубликован под названием «Мнение народа о прошедшем сегодня митинге/ ОПРОС».

Видеосюжет ОТРК не доступен

Одна из опрошенных на видео сказала, что «люди сами не знают, зачем пришли» на митинг. При этом, она добавила, что она не слышала «ничего плохого со стороны Матраимовых».

Копия, удаленного видео ОТРК, загруженная на YouTube канал «Клоопа»

Другие опрошенные сказали, что президенту Садыру Жапарову «нужно дать время» — 1-2 года для решения проблем Кыргызстана. А еще один мужчина на видео сказал, что пришел проведать брата, который охраняет флаг на площади.

Несмотря на то, что журналисты «Клоопа» обращались в ОТКР и «Ала-Тоо 24» с 16 февраля на момент публикации материала там не предоставили комментарий о причинах удаления видео с YouTube-канала.

Ранее ОТРК уже удалял видео со своего YouTube, это произошло во время теледебатов кандидатов в президенты. Тогда кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев заявил о причастности кандидата Садыра Жапарова к семье беглого президента Курманбека Бакиева.

Позже в ОТРК пояснили, что трансляция теледебатов была удалена из-за технической неисправности — носитель информации вышел из строя. Однако позже запись все же восстановили, «докупив железо».

Марш против коррупции

Мирный марш против коррупции прошел в Бишкеке 14 февраля. Граждане вышли на акцию после того, как Первомайский суд столицы приговорил экс-таможенника и главного фигуранта расследования о незаконном выводе из Кыргызстана $700 млн Райымбека Матримова к штрафу в 260 тысяч сомов.

При этом сам Матраимов признал вину во время заседания. Аналогичные приговоры получили и два других таможенника — начальник Юго-Западной таможни Нурлан Ражабалиев и начальник Северо-Восточной таможни и Абдыбахаб Боронбаев, которые проходили по этому делу.

Кроме этого, суд постановил снять арест со всего имущества Маткаримова. Штраф, который должен выплатить экс-таможенник составляет 0,00043% от доказанной суммы в $700 млн, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне. Выплаченные 2 млрд сомов за нанесенный государству ущерб — это почти 3,5% от этой же суммы.