Фото: Турмуш

Жители города Талас 18 февраля возмутились тем, что ученики сфотографировали секс-игрушки, которые продавались в продовольственном магазине. Родители школьников считают, что продажа таких товаров в продовольственном магазине неприемлема.

«Наши дети учатся в школе, все заходят в этот магазин, чтобы купить разную мелочь. У всех детей есть мобильные телефоны, сидят в разных социальных сетях. Запечатлев товары для взрослых, распространяют фотографии со словами: “Смотрите, что продают в этом магазине”» — возмутился один из родителей.

Хозяин вышеназванного магазина отметил, что не занимается продажей ядохимикатов и оплачивает патент за свою деятельность.

«Разве эти вещи будут покупать дети, взрослые же будут покупать. Может это помогает кому-то», — ответил он.

Продажа секс-игрушек в продовольственном магазине вызвало недовольство и в социальных сетях.

Руководитель аппарата мэрии города Талас Руслан Жээнбеков сообщил «Клоопу», что игрушки на данный момент убраны с прилавков магазина.

«В тот же день сотрудники мэрии города Талас и ГОВД съездили в указанный магазин и провели разъяснительную работу, что не стоит продавать такие игрушки», — сказал Жээнбеков.

Он также отметил, что хозяин магазина не оштрафован.