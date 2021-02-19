Журналисты Али Токтакунов и Болот Темиров 18 февраля выпустили совместное расследование о том, как нынешний председатель госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василий Дашков отдавал тендеры своим же компаниям.

По их данным, три компании, принадлежащие ему или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у ГП, которое он сам и возглавлял.

Аресты в «Кыргыз Темир Жолу»

Для начала Болот Темиров напомнил несколько фактов, когда высокопоставленные чиновники ГП «Кыргыз Темир Жолу» были арестованы по подозрению в махинациях при проведении тендеров:

4 июня 2020 года были задержаны четверо сотрудников «Кыргыз Темир Жолу», их подозревают в присвоении денег в особо крупных размерах при проведении тендеров.

15 июня 2020 года был задержан экс-глава «Кыргыз Темир Жолу» Канат Абдыкеримов. Его также подозревают в «отмывании» средств на тендерах.

В октябре 2020 года арестовали еще одного руководителя предприятия Каната Джетенбаева. По данным следствия, он незаконно обрезал вагоны и продавал их.

В ноябре 2020 года в «Кыргыз Темир Жолу» была выявлена еще одна коррупционная схема – тогда снова были задержаны сотрудники, подозреваемые в преступлениях, связанных с тендерами.

В декабре 2020 года был задержан руководитель южного отделения «Кыргыз Темир Жолу», подозреваемый в миллионном ущербе государству через тендеры.

По данным журналистов, в год «Кыргыз Темир Жолу» перевозит около 7 млн тонн груза и сотни тысяч пассажиров. Это государственное стратегическое предприятие, которое выплачивает большие налоги и в год получает прибыль в миллиарды сомов.

Именно отсюда вышли такие богатейшие люди как Иса Омуркулов, Нариман Тюлеев, Аргынбек Малабаев, Алмазбек Ногойбаев.

Расследователи отметили, что несмотря на то, что предприятие тратит на тендерах сотни миллионов на ремонт и покупку техники, «в остальном тут разруха и упадок».

Неприкасаемый руководитель

«За один год в одном предприятии арестовано столько человек, практически все – за махинации на тендерах. И только один руководитель “Кыргыз Темир Жолу” остался целым и невредимым, более того, его продвинули по службе», – отметили журналисты.

Сейчас главой «Кыргыз Темир Жолу» является Василий Анатольевич Дашков. До 1994 года он служил в милиции, затем работал в алкогольной отрасли – был генеральным директором компании «Мурок-Алко».

В 2006 году Дашков начал работать в «Кыргыз Темир Жолу», и очень быстро дослужился до начальника мостостроительного отряда ГП, организации, которая обустраивает все предприятие.

В начале 2020 года он был заместителем главы всего госпредприятия, а в апреле – сам возглавил его.

«Пока других сажали, он оставался неприкасаемым, но рядовые сотрудники называют именно его главным коррупционером и даже вышли на митинг против его назначения председателем», – пояснили расследователи.

По их данным, сотрудники предприятия создали на фейсбуке страницу «Кыргыз Темир Жолу чындыгы (Правда о Кыргыз Темир Жолу)». Они часто публикуют информацию о Василии Дашкове и утверждают, что он «превратил предприятие в свою частную лавочку».

Сам себе поставщик

Административное здание и подразделения «Кыргыз Темир Жолу» расположено на улице Льва Толстого, тендеры на его охрану на протяжении долгих лет выигрывает охранное агентство «Каскад Секьюрити». Единственным учредителем этой компании долгое время был сам Василий Дашков.

13 февраля 2019 году на портале госзакупок был опубликован тендер на предоставление охранных услуг «Кыргыз Темир Жолу». По данным расследователей, чтобы принять участие в тендере, Дашков в последний день подачи заявок 15 февраля перерегистрировал компанию на другого человека.

Этим человеком был Николай Горбатов. Расследователи выяснили, что он занимается не охранными услугами, а разведением голубей.

Тогда компания начальника мостостроительного отряда выиграла тендер на 2 млн 540 тысяч сомов, несмотря на то, что двое из поставщиков предложили более низкую цену. Затем компания выигрывает еще несколько тендеров на предоставление охранных услуг, в сумме получив от государства 9 млн 140 тысяч сомов.

Мостостроительный отряд, который Дашков возглавлял 13 лет, является одним из двух подразделений «Кыргыз Темир Жолу», закупающих товары и услуги для предприятия.

За последние 2 года мостоотряд провел 125 тендеров на общую сумму 298 млн сомов. Одним из самых крупных поставщиков для него является «Моставтодорстрой» – эта компания выиграла 24 тендера (каждую пятую закупку ГП) на общую сумму 112 млн сомов — более ⅓ всей выплаченной госпредприятием суммы.

За период участия в тендерах «Моставтодорстрой» снизила сумму лишь дважды – в остальных случаях цены выставлялись по стартовой сумме, то есть, компания была уверена, что никто не перебьет их предложение.

Единственным учредителем «Моставтодорстрой» поначалу опять же был сам Василий Дашков. Перерегистрирована компания была в сентябре 2020 года, но тендеры начала выигрывать с 2018 года. То есть, почти 2 года Дашков выигрывал тендеры у себя самого, что является грубейшим нарушением закона о госзакупках.

Журналисты отметили, что после перерегистрации законность участия компании в тендерах тоже ставится под сомнение, так как теперь учредителем является жена Дашкова Нелли Владимировна.

Уголь племянника Матраимова

Одним из месторождений угля в Узгене владеет компания «Сай-Аска» – ей принадлежат 450 га на пастбище Беш-Терек.

2 июля 2020 года в группе «Кыргыз Темир Жолу чындыгы» было опубликовано обращение к президенту, в котором говорилось тендер на поставку угля для ГП еще не был разыгран, но компания «Сай-Аска» уже отгрузила его на склад.

Только 3 июля на сайте госзакупок был объявлен тендер для «Кыргыз Темир Жолу» на поставку угля. Его выиграл единственный участник конкурса – компания «Сай-Аска», получившая за это почти 5,5 млн сомов.

Тендер проводился филиалом «Кыргыз Темир Жолу» по материально-техническому обеспечению. На момент проведения тендера у этого отдела был другой руководитель, сейчас его возглавляет Баатырбек Жантаев. На тот момент именно он был учредителем «Сай-Аска», поставляющей уголь.

25 декабря 2020 года у «Сай-Аска» сменился собственник – одним из соучредителей стала жена главы «Кыргыз Темир Жолу» Нелли Дашкова. До перерегистрации учредителем «Сай-Аска» был Нурманбет Сыдыков, сын родной сестры экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова Чынары Матраимовой.

Журналисты-расследователи со ссылкой на собственные источники заявили, что после событий октября 2020 года Матраимовы срочно перерегистрировали многие единицы своего имущества на других приближенных лиц.