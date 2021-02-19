Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента, у которых подтвердили коронавирус. Все смерти зафиксировали в Бишкеке.
По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 450 человек с COVID-19.
Штаб сообщил, что за сутки вирус выявили у 83 человек. В Таласской и Нарынской областях за прошедшие сутки не зарегистрированы новые случаи заражения. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Чуйской области и Бишкеке.
- Бишкек — 22;
- Ош — 3;
- Чуйская область — 42;
- Ошская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Баткенская область — 1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 772 случая заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 58 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 583 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 19 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 411 пациентов. Кроме этого, еще 386 человек лечатся амбулаторно.
В крайне тяжелом состоянии 17 пациентов, еще 115 человек в тяжелом состоянии.
Среди медработников за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. За сутки с выздоровлением из стационара выписаны четыре медика, а из домашней самоизоляции также четыре медработника.
Всего COVID-19 подтвердился у 4 201 медиков, из которых всего выздоровели 4 140 медработников.