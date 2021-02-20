Пресс-служба ГУВД Бишкека сняла соцролик о харассменте и сексуальных домогательствах. Там отметили, что зачастую такой опасности подвергаются женщины, девушки и даже несовершеннолетние девочки. Это первый раз, когда правоохранительные органы говорят о харассменте и домогательствах.

Видео ГУВД Бишкека.

В милиции призвали всех, кто подвергся домогательствам, обратиться в правоохранительные органы, отметив, что если девушка будет молчать ради работы или из-за безвыходности будет соглашаться на условия харассера, то она подвергнет себя еще большей опасности.

«Преследование (харассмент) — это нежелательное и оскорбительное поведение со стороны мужчины или же женщины, которые заставляют вас делать то, что вам неприятно. Такое оскорбительное поведение может быть незаконным в зависимости от обстоятельств»,— уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, ГУВД отметило, что вку о том, что такое домогательством считаются не только физическое нападение или нежеланные прикосновения в виде поцелуев, обнимания или щипках, а еще и словесные оскорбления или угрозы, недоброжелательные замечания и грубые шутки.

Также различные формы инсинуаций или запугиваний, нежелательные письма или звонки, показ оскорбительных, унизительных фотографий или похотливых жестов и распространение лжи о ком-либо и другие подобные действия являются харассментом.

По статистике 83% женщин Кыргызстана хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие. Большинство из них никогда не обращались в правоохранительные органы.

В феврале 2019 года в сети разлетелись скриншоты предполагаемых переписок студенток КРСУ с их преподавателем религиоведения Денисом Брусиловским, в которых мужчина предлагал закрыть зачет «сексом втроем» или обнаженными фотографиями. О домогательствах со стороны Брусиловского заявили 9 студенток, одна — обратилась в милицию. Однако в конце июля правоохранительные органы прекратили дело в отношении преподавателя за отсутствием состава преступления.

Вероятность того, что милиция доведет дела о домогательствах до суда, все еще остается очень невысокой. Во-первых, по словам юриста Эдиля Эралиева, досудебное разбирательство с введением с начала 2019 года нового уголовно-процессуального кодекса позволяет правоохранителям вполне законно очень долго проводить досудебную проверку. Во-вторых, по статистике за 2018 год в милицию с заявлением о домогательствах обратились всего 34 человека — в 25 случаях в возбуждении дела заявителям просто отказали.

Домогательства происходят даже в главном законодательном органе страны Жогорку Кенеше. Об этом в ноябре 2018 года сообщила экс-депутатка Эльвира Сурабалдиева. По ее словам, в лифте Жогорку Кенеша незнакомый мужчина принял ее за «рядовую сотрудницу» и «заигрывая, полез обниматься».

«Меня так шокировала ситуация, что когда я пришла в себя, его уже рядом не оказалось, а бегать за человеком по всему «Белому дому» я не буду. Но для себя я сделала вывод, что такое происходит повсеместно», — сказала она тогда в интервью изданию Kaktus.

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