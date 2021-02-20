Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Один пациент скончался в Иссык-Кульской области, другой — в Бишкеке.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 452 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки коронавирус подтвердился у 59 человек. Среди них один медработник. В Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 22;

Чуйская область — 18;

Иссык-Кульская область — 9;

Ошская область — 8;

Нарынская область — 1;

Ош — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 831 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 107 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 82 690 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 20 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 391 пациент, из них 20 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 358 пациентов лечатся амбулаторно.