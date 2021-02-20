Совет аксакалов народов Кыргызстана, общественное объединение «Даанышман кенеш», народное движение «Кырк уруу кыргыз жети дубан ынтымагы», которые поддерживали Садыра Жапарова и помогали ему стать президентом, заявили на пресс-конференции, что недовольны новым проектом Конституции.

Они разработали свой проект основного закона страны и хотят, чтобы его вынесли на референдум как альтернативу версии Конституции от Садыра Жапарова, депутатов и Конституционного совещания.

Что говорят несогласные с Жапаровым?

Сторонники «разочарованы»: они ссылаются на то, что в своей книге «10 лет в политике» Садыр Жапаров писал о необходимости широких полномочий курултая, люстрации, изменении порядка выборов в парламент и выборов судей, исключения партийной системы.

Население республики, настроенное консервативно, поддерживало его за эти идеи, но в новой Конституции их, по мнению общественников, не оказалось

«В 2016-2017 годах мы распространяли идеи Жапарова, раздавали его книги в регионах, записывали на диски, работали ради идеи, но сейчас мы разочарованы, потому что нам предлагают не ту Конституцию», — сказал журналистам один из сторонников Эрмек Абдыкеримов.

Также члены объединений пожаловались на то, что якобы они не попали на обсуждение проекта Конституционным совещанием в Академии наук — милиция их не впустила. Обращение их в КС проигнорировали.

Они не понимают, почему Жапаров не защищает свои же идеи, и считают, что его держат в неведении. И это может закончиться очередной волной нестабильности.

«Проект Конституции, разработанный Конституционным совещанием, исключил определение курултая как одного из органов власти, в нем осталась почти старая система. Если этот проект будет принят, то не будет гарантии стабильности в стране, прокладывается путь для следующих революций», — считает один из аксакалов.

Что они предлагают?

У этой инициативной группы есть свой готовый вариант основного закона страны из 65 пунктов, которым они поделились с журналистами.

Прежде всего, Кыргызстан предлагается переименовать в «Кыргыз Эл Республикасы».

Главным органом будет всенародный курултай из 600 человек. Он по предложению президента будет утверждать состав правительства, Генпрокурора, Госсекретаря, глав ГКНБ, Нацбанка, Счетной палаты на 5 лет и будет иметь право снять их с должности. Также по этой версии курултай получит право отправить в отставку президента и других чиновников, если признает, что они работают «неудовлетворительно» .

Предполагается, что члены его будут собираться раз в год, заслушивать отчет президента, парламента, назначенных руководителей и при необходимости их отправлять в отставку.

Что говорил про курултай Садыр Жапаров?

Идея включить в систему кыргызского госуправления курултай принадлежит Садыру Жапарову. Первый раз о курултае он упомянул 10 октября, когда его кандидатуру как премьера после освобождения сторонниками из колонии одобрил кабмин. Тогда Жапаров сказал, что в его видении новой Конституции «президент будет, премьера не будет, будет система курултая».

Позже в интервью международному телеканалу Al Jazeera в передаче «Разговор с…», вышедшей в эфир 19 октября, он рассказал подробнее о том, чем курултай будет заниматься и зачем он нужен.

«У меня есть проект реформы Конституции. В нем предлагается вернуться к одномандатной системе голосования и создать курултай – орган, перед которым президент и парламент будут отчитываться раз в год. Курултай может отправить их в отставку, если сочтет их работу неудовлетворительной», — пообещал Жапаров, на тот момент уже и.о. президента и премьер-министр.

В качестве и.о.президента и главы кабмина Жапаров поучаствовал в создании Конституции и вписал туда свою инициативу: 23 ноября он дал интервью 7 каналу, в котором признался, что участвовал в создании проекта.

«Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Позже один из авторов проекта Конституции, он же глава Конституционного совещания Бекбосуна Борубашов, заявил, что курултай должен стать органом контроля над государственной властью Кыргызстана.

«Институт народного курултая должен заниматься вопросами контроля над органами государственной власти. Его члены не должны принимать законы. Их задача — собираться раз в год, слушать отчет президента, торага ЖК и давать оценку их деятельности. Сейчас у нас никто и ни за что не отвечает, система так устроена благодаря действующему Основному закону. Надо отрегулировать этот механизм. Поэтому курултай стал необходимостью», — заявил он.

Что может Народный Курултай по проекту Конституции сейчас?

Сейчас в редакции Конституции от 9 февраля 2021 года, которая находится на общественном обсуждении, он значится «общественно-представительным, совещательным, наблюдательным собранием». Функцию контроля за президентом и другими органами Конституционное совещание решило убрать.

При этом Курултай имеет право выдвигать законопроекты и участвовать в отборе и назначении судей на местах в регионах, так как члены Народного Курултая включены в состав нового органа — Совета по делам правосудия.

Частично его функции в Конституции дублируют функции парламента, что вызывает недоумение у юристов, которые анализировали проект.

«Введение Народного Курултая с предлагаемыми для него функциями по-прежнему дублирует роль парламента. Представляются неясными цели и причины создания Народного Курултая, поскольку, следуя принципам демократического управления государством, вполне логичным выглядело бы предоставление полномочий данного института Жогорку Кенешу, депутаты которого избираются путем прямых выборов», — считают в правовой клинике «Адилет».

Полномочия Народного Курултая в Конституции размыты, зато могут существенно вырасти. Авторы законопроекта считают, что количество членов Курултая и их способ избрания, его механизмы работы и полный список полномочий и обязанностей должны содержаться в отдельном конституционном законе.

Но юристы опасаются, что этот закон не только вступит в противоречие в предлагаемой Конституцией, но и создаст «определенные риски» установления более широкого объема полномочий для этого органа.

И того, что президент может использовать свое право выступать на заседаниях Курултая для «вмешательства и давления» на все институты власти и гражданский сектор в его «личных интересах».